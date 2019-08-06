مبادرة تجار طرطوس لدعم الليرة غير كافية

بعد أن شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الليرة السورية في الفترة الأخيرة قرر اتحاد غرف التجارة السورية القيام بمبادرة لدعم الليرة تحت عنوان(عملتي قوتي) وضمن هذا الإطار نفذ مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس يوم أمس المبادرة في المصرف التجاري السوري فرع (1) بطرطوس حيث تجمع الكثير من تجار طرطوس المسجلين في الغرفة وقام كل منهم بتبديل مبلغ مئة دولار إلى الليرة السورية بالسعر الرسمي وأكدوا استعدادهم للقيام بمبادرات جديدة من شأنها دعم الليرة السورية.

وخلال تنفيذ المبادرة أشار رئيس الغرفة مضر اليونس إلى أن دعم الليرة واجب وطني على كل مواطن قادر على هذا الدعم وضمن إطار ذلك جاءت خطوة التجار الذين تنادوا للحضور رغم الظروف الصعبة للكثير منهم.

بدوره توجه مدير المصرف المركزي بطرطوس يوسف إبراهيم بنصيحة إلى رجال المال والأعمال مفادها إيداع ما لديهم من أموال في المصارف السورية سواء بالليرة أو بالقطع الأجنبي مؤكداً أن معدل الفوائد في المصارف هو الأعلى عالمياً وأن نسبة الأمان الاقتصادي وغير الاقتصادي هي الأعلى فيها أيضاً وتمنى أن يتم سحب إيداعاتهم الموجودة في المصارف اللبنانية وإيداعها في المصارف السورية لأسباب مختلفة.

هذا وقد أكد عدد من المختصين والمهتمين أن هذه المبادرة الإيجابية لا تكفي لوحدها لدعم الليرة مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو ولا بد من خطوات عديدة أخرى تتعلق بالإنتاج والتصدير ومنع المضاربات والسوق السوداء وتطبيق مبدأ المحاسبة بحق المسيئين لليرة ومنع التهريب.. الخ.