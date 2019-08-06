مدير محروقات دمشق لـ«الوطن»: متوقع زيادة طلب البنزين خلال العيد والمادة متوافرة … التسجيل على مازوت التدفئة عبر «فيسبوك» و«تلغرام» والموبايل بداية أيلول

صرح مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد لـ«الوطن» بأنه من غير الممكن التسجيل على مادة مازوت التدفئة حالياً، لافتاً إلى أن التسجيل متاح للعائلات ابتداء من أول أيلول، متوقعاً أن يكون هناك ضغط في الطلب على المادة بداية الشهر القادم ، مشيراً إلى وجود عدة وسائل لحجز مادة مازوت التدفئة لتلافي حالة الضغط في الطلب على المادة.

وبين أسعد أن إحدى طرق التسجيل على المازوت تشبه خيار الاستعلام عن الرصيد في الموبايل، بحيث يتم الضغط على زر النجمة ثم أدخل الرقم 9884 بعدها ضغط زر المربع، من أي موبايل بشريحة سيريتل حصراً، أو عن طريق صفحة تكامل على الفيسبوك، أو عن طريق الاتصال المباشر على الرقم الرباعي 9884، أو عن طريق قناة تلغرام بعنوان «المشروع الوطني للبطاقة الذكية»، لافتاً إلى أن كل هذه الخيارات موجودة على الصفحة الرسمية لشركة المحروقات- الإدارة العامة، وعلى الصفحة الرسمية لفرع محروقات دمشق على الفيسبوك، وهي موجودة كذلك على الصفحة الرسمية لشركة تكامل.

وأوضح أن الخيار الأفضل والأسرع هو الخيار الذي يشبه خيار الاستعلام على الرصيد في الجوال لأنه يعمل على كل أنواع الجوالات حتى القديمة منها.

وفيما يخص تزويد سكان الأبنية التي تعمل على التدفئة المركزية بمادة مازوت التدفئة بين مدير فرع محروقات دمشق أن سكان هذه الأبنية يسجلون على المادة مع بعضهم البعض، ويأتون مع بعضهم لفرع المحروقات للتسجيل على المادة، ويتم تزويدهم بمخصصاتهم التي يحصلون عليها عبر البطاقة الذكية فقط.

ولفت أسعد إلى أن حصة المواطن هي 200 ليتر فقط كدفعة أولى.

مبيناً انه لا يحق للعائلة في دمشق تعبئة اقل من هذه الكمية المخصصة لها، وفي حال رغبتها بتعبئة كمية أكثر من مخصصاتها، فهذا أمر غير ممكن، ولا حتى بالسعر الصناعي للمازوت، أي بسعر 296 ليرة سورية لليتر الواحد، مشيراً إلى انه من الممكن أعطاء بعض العائلات مازوت تدفئة بالسعر الصناعي في حال كانت التدفئة في منازلهم تدفئة مركزية، ويتم ذلك من خلال تقديم كتاب إلى فرع محروقات دمشق، ومن ثم تقوم لجنة من شركة المحروقات بالتأكد والكشف عن موضوع التدفئة المركزية في المنزل.

وبين أسعد أن لجان الأبنية الذين لديهم ختم لجنة بناء في دمشق والذين يتقدمون بطلب إلى فرع محروقات دمشق لتزويدهم بمازوت لمولدة البناء يتم تزويدهم بكمية 500 ليتر شهرياً بالسعر الصناعي.

وبخصوص التحضيرات لتزويد محطات الوقود بالبنزين خلال عيد الأضحى بين مدير فرع محروقات دمشق انه تم البدء بزيادة مخصصات محطات الوقود، لافتاً إلى أن دمشق تشهد زيادة في الطلب على البنزين دائماً قبل العيد بما يزيد عن المخصصات لحدود 40 بالمئة، لافتاً إلى أن المادة متوفرة، وتم تعزيز محطات الوقود بطلبات توزيع إضافية.

وأوضح أسعد أن ذروة استهلاك البنزين في دمشق هي في شهري تموز وآب، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن ينخفض استهلاك المادة في دمشق خلال شهر أيلول القادم مع بداية العام الدراسي.