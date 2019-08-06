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الجيش الباكستاني: سنذهب «إلى أي حد» لدعم قضية كشمير

| رويترز - أ ف ب

الأربعاء, 07-08-2019

أعلن الجيش الباكستاني أنه «سيذهب إلى أي حد» من أجل دعم قضية كشمير، بعدما أعلنت الهند إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به هذه المنطقة دستورياً.
وقال قائد الجيش الباكستاني أمس الثلاثاء: إن جيش باكستان «سيبذل قصارى جهده» لدعم الناس في منطقة كشمير المتنازع عليها.
وأضاف الجنرال قمر جاويد باجوا بعد اجتماعه مع كبار القادة في راولبندي أن «الجيش الباكستاني يقف بحزم إلى جانب الكشميريين في نضالهم العادل حتى النهاية».
وتابع قائلاً: «إننا مستعدون وسنذهب إلى أي حد للوفاء بالتزاماتنا في هذا الصدد»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وجاء القرار الهندي المفاجئ بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في هذه المنطقة التي تشهد تمرداً انفصالياً، ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.
وكانت كشمير قد قسمت بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، في حين تقاتل مجموعات متمردة مسلحة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.
ويسعى المتمردون في كشمير إلى الاندماج مع باكستان أو الاستقلال، فيما تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف أغلبيتهم من المدنيين.

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