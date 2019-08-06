أقوى طائرات أميركا تظهر في سماء الرقة تالفة!

نشر موقع «لينتا» الإلكتروني الروسي صورة لأقوى الطائرات الأميركية وهي تالفة في سماء سورية، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم».

وأوضح الموقع، أن المقاتلة الأميركية كانت من طراز «إف-22» رابتور، وأن الصور تم نشرها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ولفت المنشور الانتباه إلى تغريدة أحد المستخدمين، الذي أكد أن الصورة تم التقاطها شرق مدينة الرقة في 29 تموز الماضي.

وفي معرض تعليقه على «إف-22» رابتور، لاحظ أحد المستخدمين أن المقاتلة لديها طبقة تالفة في الجزء الأمامي من أنفها.

وكانت أميركا التي شكلت «تحالفاً دولياً» مزعوماً بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، أقدمت على تدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل من خلال قصف طائراتها، كما دمرت مناطق أخرى في سورية وبنى تحتية كثيرة في هذا البلد.