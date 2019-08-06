توقعات بزيادة طلب البنزين في العيد والمادة متوفرة … «محروقات»: التسجيل على مازوت التدفئة بـ«التواصل الاجتماعي»

كشف مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد أن التسجيل على مازوت التدفئة متاح للعائلات ابتداء من الشهر القادم، متوقعاً أن يكون هناك ضغط في الطلب على المادة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أسعد أن إحدى طرق التسجيل على المازوت تشبه خيار الاستعلام عن الرصيد بالموبايل بالضغط على زر النجمة ثم أدخل الرقم 9884 بعدها ضغط زر المربع، من شريحة «سيريتل» حصراً، أو عبر صفحة تكامل على «فيسبوك»، أو عبر قناة «تلغرام».

ولفت أسعد إلى أن حصة المواطن هي 200 ليتر كدفعة أولى، مبيناً أنه لا يحق للعائلة في دمشق تعبئة أقل من هذه الكمية المخصصة لها وفي حال رغبتها وتعبئة كمية أكثر من مخصصاتها فهذا غير ممكن ولا حتى بالسعر الصناعي للمازوت، أي بسعر 296 ليرة للتر إلا لـ«بعض» ممن لديه تدفئة مركزية! وفيما يتعلق بمادة البنزين أوضح أسعد أن دمشق تشهد زيادة بالطلب عليه دائماً قبل العيد بما يزيد عن المخصصات لحدود 40 بالمئة وأن المادة متوفرة.