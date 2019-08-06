مجلس الأمن يعقد الأسبوع الجاري جلسة لمناقشة مخرجات «أستانا 13»

بينما ذكر مصدر مسؤول داخل الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سوف يعقد خلال الأسبوع الحالي جلسة لمناقشة مخرجات الجولة الـ13 من محادثات «أستانا» حول سورية.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء المسؤول الذي لم تذكر اسمه: أن الجلسة ستكون على شكل نقاشات مغلقة.

وبحسب المسؤول، فإن الجلسة جاءت بطلب من بريطانيا، التي طلبت من ممثل الأمم المتحدة في «أستانا» تقديم تقرير عن نتائج الجولة الـ13 من المحادثات.

وعُقدت جولة «أستانا» يومي 1 و2 آب الحالي، بحضور وفد الجمهورية العربية السورية ووفد الميليشيات المسلحة وممثلي الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا، إيران، وتركيا) بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، وعدد من الدول بصفة مراقب منها لبنان والعراق.

واتفقت الأطراف الضامنة لمسار «أستانا» مع وفد الجمهورية العربية السورية ووفد الميليشيات على وقف إطلاق النار في المناطق الشمالية الغربية من سورية، اعتباراً من ليلة الجمعة الماضية.

لكن التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة خرقت الاتفاق منذ اليوم الأول وواصلت خروقاته له في الأيام التالية، ما استدعى استئناف الجيش العربي السوري لعملياته القتالية في إدلب وشمال حماة يوم الاثنين الماضي.

وفي سياق آخر، بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع رئيس «منصة موسكو» المعارضة قدري جميل إطلاق لجنة مناقشة الدستوري.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، نقله موقع قناة «روسيا اليوم» الالكتروني: أنه «خلال اللقاء تم مناقشة مهام التسوية السياسية في سورية، بما فيها تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها بأسرع ما يمكن، وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».

وأضاف البيان: إنه «جرى تأكيد ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سورية وسلامة أراضيها».