70 بالمئة من حسابات الجمعيات خاملة و2.3 مليار ليرة قروض متعثرة … مدير «العقاري» لـ«الوطن»: لماذا يودع «التعاوني السكني» ملياراته بدلاً من توظيفها؟!

يبدو أن ملف الجمعيات السكنية لدى المصرف العقاري يحمل شجوناً خصوصاً بعدما أثاره رئيس الاتحاد التعاوني السكني زياد سكري بعدم منح الجمعيات فوائد على ودائعها لدى المصرف، فكشف مدير المصرف مدين علي أن 70 بالمئة من حسابات الجمعيات السكنية لدى المصرف خاملة وإيداعات لا يتم تحريكها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد علي أن هناك 88 قرضاً تعاونياً متعثراً بقيمة نحو 2.3 مليار ليرة، وأن ودائع الاتحاد لدى العقاري تبلغ نحو 45.3 مليار ليرة تحت الطلب ونحو 38 مليون ليرة ودائع لأجل.

وأوضح علي أنه في حال اتجه المصرف لمنح كامل ودائع الجمعيات السكنية الخاملة والساكنة وشبه المتحركة سوف تقترب فوائدها من 4.5 مليارات ليرة سنوياً حال منح الفائدة في أدنى معدلاتها 7 بالمئة، ومجرد منح هذا الرقم يشكل خطراً يهدد المصرف.

وأضاف علي: لماذا يضع الاتحاد السكني ودائعه لدى المصرف؟ ولماذا لا يتم استخدام هذه الأموال في تنفيذ المساكن التي يرتفع الطلب عليها خصوصاً خلال المرحلة الحالية وبعد سنوات من الحرب على سورية وتعرض الكثير من المساكن والمباني للضرر الكلي أو الجزئي؟

وأكد علي أن المصرف ملتزم بالقيام بمهامه ومنح التمويلات وقبول الودائع وبأنه جاهز لمنح تمويل لأي جمعية سكنية تطلبه في حال كانت نشطة وتعمل.