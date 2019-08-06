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اتفاق التعاون الاقتصادي بين القرم وسورية نحو التنفيذ

| وكالات

الأربعاء, 07-08-2019

وافق رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، على اقتراح سلطات جمهورية القرم، المتعلق بإبرام اتفاق بين شبه جزيرة القرم وسورية، بشأن التعاون التجاري والاقتصادي.
ونشر موقع «المعلومات القانونية» التابع للحكومة الروسية، نص الوثيقة التي وقع عليها مدفيدف والتي تضمنت: «الموافقة على اقتراح مجلس وزراء جمهورية القرم بشأن إبرام اتفاق بينه وبين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية، بشأن التعاون التجاري والاقتصادي».
وجرى في تشرين الأول من العام الفائت، خلال زيارة رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف إلى دمشق، التوقيع على مذكرة للتعاون الاقتصادي، بين بلاده وسورية، وكذلك التوقيع على اتفاقية ثنائية مشتركة للنقل البحري، لتسهيل نقل السلع والبضائع بين موانئ البلدين، وتنظيم الرحلات الجوية بين سورية والقرم، إلى جانب تحويل الأموال نتيجة الأعمال التجارية وقد توصل الجانبان لتفاهم خاص في هذا الجانب لفتح حسابات بنكية متبادلة، وتسهيل حركة الأموال والحوالات المصرفية.

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