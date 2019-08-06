المجموعة الأولى ستدخل الخدمة العام القادم … خربوطلي يطلق إشارة البدء لمحطة توليد كهربائية في اللاذقية

أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن إطلاق الأعمال الإنشائية في مشروع محطة التوليد الكهربائية التي تعتبر الأولى من نوعها في محافظة اللاذقية، موضحاً أنها محطة غازية صديقة للبيئة تعمل باستطاعة 540 ميغا واط وتكلفتها المالية نحو 213 مليار ليرة.

ومن موقع إنشاء المحطة في الرستن، لفت خربوطلي إلى توقيع عقد الإنشاء مع شركة مبنا الإيرانية في ظل عمل وزارة الكهرباء لتنفيذ إستراتيجيتها بتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية على امتداد الأراضي السورية وبدعم حكومي كبير ومستمر، مشيراً إلى أن الأعمال المدنية التي تنفذ حالياً من أجل تهيئة البنى التحتية لإنشاء المحطة جميعها من شركات وطنية بامتياز.

وأشار خربوطلي إلى أن المشروع عبارة عن دارة مركبة غازية بمجموعتين غازيتين وأخرى بخارية المجموعة الأولى مدة تنفيذها 22 شهراً والثانية مدة تنفيذها 24 شهراً في حين أن مدة تنفيذ الثالثة 34 شهراً، متوقعاً دخول المجموعة الأولى التي تعمل باستطاعة 183 ميغا واط، الخدمة في العام القادم لتكون قيمة مضافة وداعماً أساسياً للمنظومة الكهربائية السورية.

وحول الواقع الكهربائي خلال الشتاء، أكد خربوطلي لـ«الوطن» أن الوزارة تسعى باستمرار لأن يكون الواقع أفضل، لافتاً إلى عوامل تحسن بفضل انتصارات الجيش العربي السوري والدعم الحكومي.