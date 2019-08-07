الصفحة الأخيرة

هاتف محمول لا يحتاج إلى شحن

| وكالات

الخميس, 08-08-2019

كشف موقع مختص بالتكنولوجيا والهواتف المحمولة أن شركة (شاومي) الصينية تخطط لإنتاج أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى شحن كهربائي إطلاقاً.
وأوضح الموقع أن الشركة سجلت براءة اختراع لهاتف جديد هو الأول من نوعه في العالم والذي لن تحتاج بطاريته إلى الشحن لأن الهاتف الجديد سيكون مزوداً بألواح طاقة شمسية صغيرة ستغنيه عن اللجوء إلى الشواحن التقليدية بكل أنواعها.
وأشار الموقع إلى أن الهاتف المرتقب ستزود شاشاته بمستشعرات خاصة تقلل من استهلاك الطاقة وتزيد مدة عمله إلى الضعف تقريباً مقارنة بالهواتف الأخرى بينما ستكون الكاميرا الأمامية مخفية تماماً تحت الشاشة.
وبحسب الموقع تخطط الشركة الصينية لتجهيز الهاتف ليطرح قريباً في الأسواق العالمية حيث سيكون مدعوماً بهيكل مقاوم للماء والأتربة ومزوداً بمستشعر لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة.

مقالات ذات صلة

الخميس, 08-08-2019

خالد حجار يطلق أغنية «بشوفك»

الخميس, 08-08-2019

ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه

الخميس, 08-08-2019

داني ألفيس: أحلم بالمشاركة في المونديال

الخميس, 08-08-2019

ربع سكان العالم يواجهون أزمة مياه

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock