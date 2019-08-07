هاتف محمول لا يحتاج إلى شحن

كشف موقع مختص بالتكنولوجيا والهواتف المحمولة أن شركة (شاومي) الصينية تخطط لإنتاج أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى شحن كهربائي إطلاقاً.

وأوضح الموقع أن الشركة سجلت براءة اختراع لهاتف جديد هو الأول من نوعه في العالم والذي لن تحتاج بطاريته إلى الشحن لأن الهاتف الجديد سيكون مزوداً بألواح طاقة شمسية صغيرة ستغنيه عن اللجوء إلى الشواحن التقليدية بكل أنواعها.

وأشار الموقع إلى أن الهاتف المرتقب ستزود شاشاته بمستشعرات خاصة تقلل من استهلاك الطاقة وتزيد مدة عمله إلى الضعف تقريباً مقارنة بالهواتف الأخرى بينما ستكون الكاميرا الأمامية مخفية تماماً تحت الشاشة.

وبحسب الموقع تخطط الشركة الصينية لتجهيز الهاتف ليطرح قريباً في الأسواق العالمية حيث سيكون مدعوماً بهيكل مقاوم للماء والأتربة ومزوداً بمستشعر لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة.