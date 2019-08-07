ربع سكان العالم يواجهون أزمة مياه

كشف تقرير لمعهد الموارد العالمية أن ربع سكان العالم يعانون أزمة مياه خطيرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدير التنفيذي للمعهد أندرو ستير قوله إن نقص المياه هو أكبر أزمة ولا يتحدث عنها أي شخص، مشيراً إلى أن عواقبها تأخذ شكل انعدام الأمن الغذائي ونزاعات وهجرة وعدم استقرار مالي.

وأوضح أنه عندما ينافس الطلب العرض قد تترتب عواقب وخيمة عن موجات الجفاف حتى تلك الصغيرة التي يرجح أن تزيد بسبب التغيير المناخي.

ووفقاً للمعهد فإن ثمة 27 دولة مدرجة على قائمة البلدان التي تعاني أزمة مائية مرتفعة.