الصفحة الأخيرة

خالد حجار يطلق أغنية «بشوفك»

| وكالات

الخميس, 08-08-2019

أطلق الفنان السوري خالد حجار نجم «ذا فويس 2»، أغنيته الجديدة «بشوفك»، من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج جي إبراهيم».
وحول تحضيراته في الفترة الحالية، أشار حجار إلى أنه في صدد طرح أغنية جديدة خلال أشهر قليلة، مضيفاً: «إضافة إلى أغنية بشوفك، أحضر حالياً لطرح عمل جديد بالتعاون مع فادي مارديني، والعمل سيكون جاهزاً للتوزيع خلال الشتاء».
من جهة أخرى، شدد على أهمية برامج المسابقات في اكتشاف المواهب، وقال:: «شاركت في برنامج ذا فويس، وأعتبره من البرامج الرائعة والمهمة، حيث تسهم برامج المسابقات إلى حد كبير في تقديم المطربين والمتسابقين إلى الجمهور العربي الكبير».

مقالات ذات صلة

الخميس, 08-08-2019

ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه

الخميس, 08-08-2019

داني ألفيس: أحلم بالمشاركة في المونديال

الخميس, 08-08-2019

ربع سكان العالم يواجهون أزمة مياه

الخميس, 08-08-2019

هاتف محمول لا يحتاج إلى شحن

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock