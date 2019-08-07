خالد حجار يطلق أغنية «بشوفك»

أطلق الفنان السوري خالد حجار نجم «ذا فويس 2»، أغنيته الجديدة «بشوفك»، من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج جي إبراهيم».

وحول تحضيراته في الفترة الحالية، أشار حجار إلى أنه في صدد طرح أغنية جديدة خلال أشهر قليلة، مضيفاً: «إضافة إلى أغنية بشوفك، أحضر حالياً لطرح عمل جديد بالتعاون مع فادي مارديني، والعمل سيكون جاهزاً للتوزيع خلال الشتاء».

من جهة أخرى، شدد على أهمية برامج المسابقات في اكتشاف المواهب، وقال:: «شاركت في برنامج ذا فويس، وأعتبره من البرامج الرائعة والمهمة، حيث تسهم برامج المسابقات إلى حد كبير في تقديم المطربين والمتسابقين إلى الجمهور العربي الكبير».