لقطة اليوم

جورج وسوف: أنا سوري بالصميم

| وكالات

الخميس, 08-08-2019

أعرب الفنان الكبير جورج وسوف عن فخره بحصوله على جائزة الدولة التقديرية لعام 2019 مؤكداً أن هذا التكريم من وطنه سورية شرف كبير له وتقدير غال على قلبه وروحه. وقال لوكالة: «سانا»: «تكريمي له خصوصية لكوني أكرم بين أهلي وفي بلدي وهو شرف كبير لي وعندما أزور سورية..لكون مكان إقامتي خارجها.. ترد لي الروح فأنا سوري بالصميم».
وأضاف: «وطني جميل وهو نبع الجمال وواجب على كل إنسان حر وشريف ويحب وطنه الوقوف معه في أصعب الظروف وإن وقوف الفنان مع وطنه ومواقفه المحقة ليس فضلاً بل واجب عليه».
وتوجه سلطان الطرب بالشكر للشعب السوري وجيشه وقيادته ولوزارة الثقافة لاهتمامها بتكريم القامات الوطنية المبدعة.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 07-08-2019

نادين نجيم: سأطل في رمضان سنوياً

الثلاثاء, 06-08-2019

دانا مارديني تنضم إلى بسام كوسا

الإثنين, 05-08-2019

ديمة قندلفت بجلسة تصوير مميزة

الأحد, 04-08-2019

هند صبري أول عربية في (لجان) «البندقية»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock