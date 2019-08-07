جورج وسوف: أنا سوري بالصميم

أعرب الفنان الكبير جورج وسوف عن فخره بحصوله على جائزة الدولة التقديرية لعام 2019 مؤكداً أن هذا التكريم من وطنه سورية شرف كبير له وتقدير غال على قلبه وروحه. وقال لوكالة: «سانا»: «تكريمي له خصوصية لكوني أكرم بين أهلي وفي بلدي وهو شرف كبير لي وعندما أزور سورية..لكون مكان إقامتي خارجها.. ترد لي الروح فأنا سوري بالصميم».

وأضاف: «وطني جميل وهو نبع الجمال وواجب على كل إنسان حر وشريف ويحب وطنه الوقوف معه في أصعب الظروف وإن وقوف الفنان مع وطنه ومواقفه المحقة ليس فضلاً بل واجب عليه».

وتوجه سلطان الطرب بالشكر للشعب السوري وجيشه وقيادته ولوزارة الثقافة لاهتمامها بتكريم القامات الوطنية المبدعة.