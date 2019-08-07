شؤون محلية

«النقل الداخلي» تستنفر خلال العيد في دمشق وريفها

| راما محمد

الخميس, 08-08-2019

أكد مدير شركة النقل الداخلي في دمشق وريفها سامر حداد استنفار الشركة خلال فترة عيد الأضحى مع وضع طاقم مناوب صباحاً ومساءً من سائقين وفنيين لتخديم شبكة الخطوط دون انقطاع حتى أيام الجمعة، مضيفاً: نحن قطاع خدمي لا يجوز أن نغيب عن الخدمة خاصة مع احتمالية أن يكون هناك نشاطات وفعاليات خلال أيام العيد.
وأوضح حداد لـ«الوطن» أنه ونظراً لكون عطلة العيد طويلة ومع سفر العديد من السكان إلى خارج المدينة فمن الممكن أن تضع الشركة من 80 إلى 85 بالمئة من طاقتهــا على الخطــوط ما يلبي الاحتياج الحقيقــي بدلاً من تشــغيل العدد الكامل للباصات الــذي يوضع في الخدمة خلال أيام الدوام الرسمي.
وأشار حداد إلى عدم إمكانية التنبؤ بموضوع الازدحام من عدمه خلال العطلة إلا أنه جرى وضع الازدحام ضمن احتمالات الشركة وبالتالي فالتخديم قائم ومستمر.
وفي السياق، لفت مدير شركة النقل الداخلي إلى دعم وتخديم العديد من الخطوط ضمن ريف المدينة بالباصات الجديدة كخط معربا وصيدنايا والحفير وتلفيتا وعدرا العمالية وضاحية الأسد وغيرها من المناطق البعيدة، مع تدعيم خطوط كل من جرمانا والسيدة زينب وصحنايا وأشرفية صحنايا وأشرفية الوادي، إلى جانب تشغيل خط التل، أما في المدينة فجرى تدعيم خط ركن الدين وخط سومرية كراجات وخط صناعة برامكة مع فتح خط كراج البولمان.

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