مدرب الوحدة الخباز: الأخطاء التحكيمية أخرجتنا ومن يتحدث عني غايتهم معروفة

لم تتمكن سلة الوحدة من تسجيل حضور طيب، وتحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، رغم الدعم الكبير الذي أولته الإدارة للفريق، من تدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين، وتأمين كل المناخات التدريبية الملائمة له، لكن الحصاد لم يكن موازياً لحجم العطاء المقدم، فخرج الفريق من الدور نصف النهائي بعدما قرر الانسحاب أمام فريق الجلاء بلقاء الشهباء، فما سبب هذه النتائج، وعلى من تقع مسؤوليتها؟

«الوطن» التقت مدرب الفريق الكوتش عدي خباز وأجرت معه الحوار التالي:

كيف تقيم نتائج الوحدة هذا الموسم؟

نتائجنا هذا الموسم كانت مقبولة إلى حد كبير، وجيدة نوعاً ما في بعض المباريات، والنادي مرت عليه ظروف كانت صعبة أثرت على تحضيراته، وبالمجمل ليس بالإمكان أفضل مما كان.

ما رأيك بالمستوى العام للدوري؟

مستوى الدوري كان أضعف من السنوات السابقة، لكن كان تنافسياً نتيجة قانون الأعمار الذي أقره اتحاد السلة هذا العام.

ماذا حصل في لقائكم مع الجلاء ولماذا انسحبتم؟

كانت المباراة تنافسية، ولعبنا بشكل أفضل، والنتيجة تشير إلى تقدمنا بفارق (11) نقطة بآخر دقيقتين، ولا أنكر أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية التي عكرت أجواء اللقاء، وأوصلته للتعادل، وقبل أن تنتهي المباراة بخمس ثوانٍ، كان هناك خطأ لصالحنا يستوجب رميتين حرتين لم يعترف به الحكام بحجة انتهاء الوقت، غير الإساءات التي تعرّض الفريق لها من بعض جمهور الجلاء، وهي ألفاظ خادشة للحياء نخجل على التفوه بها.

بصراحة هل أنت مع قرار الانسحاب؟

قرار الانسحاب جاء من قبل رئيس النادي السيد أحمد قوطرش الذي كان متواجداً معنا، وأنا لا أستطيع إبداء رأي نهائي في هذا الموضوع لأنه من اختصاص رئيس النادي.

البعض ألقى سبب التعادل رغم التقدم الكبير عليك كمدرب فماذا تقول؟

من يتحدث عن سبب التعادل ويلقي باللوم عليّ، هم أشخاص معرفون للجميع، وغايتهم مكشوفة ومفضوحة، وهم من داخل النادي، الأخطاء التحكيمية التي وقعت بآخر دقيقتين قلبت الأمور رأساً على عقب، ومنحت التعادل للجلاء، وهناك شريط فيديو يستطيع الجميع أن يعيده ليتأكد بأن كلامي صحيح.

هل استفدتم من عقد الثقة ووجود اللاعب زكريا الحسين؟

استفدنا أكيد من عقد الثقة، ومن انضمام لاعب الوثبة زكريا الحسين للفريق، لكن وكما يقال (الحلو ما بيكملش) لحقت به لعنة الإصابات، وحرمته من اللعب مع الفريق رغم أن تواجده معنا كان مفيداً لكونه من اللاعبين المتميزين.

هل ستبقى مدرباً لفريقي الرجال والسيدات الموسم القادم؟

ما زال الحديث مبكراً عن المرحلة المقبلة وموضوع بقائي مع الفريق أو قيادة الفريقين، لقد انتهى عقدي مع نادي الوحدة، وسنرى في الأيام القليلة القادمة ماذا نحن فاعلون بهذا الموضوع.