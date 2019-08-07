على هامش مباراة سورية والعراق اليوم … احتفالية منقوصة لفراس الخطيب

قرأنا الكثير في لقاءات صحفية منذ السبعينيات، حتى إصداري كتاب موسوعة الكرة السورية قبل خمس سنوات، عن أن بعض لاعبي الكرة السورية سجلوا أرقاماً مخيفة، والسبب أن بعض الأقلام روّجت لذلك.

عدد الأهداف الدولية لزيد أو عمرو من اللاعبين لا تحتاج إلى ترجمة مادامت جميع مباريات سورية ومسجليها مبيّنة.

عندما أصدرت كتاب «الهدافون التاريخيون» عام 2015 كان ماهر السيد هدافاً بتسعة وعشرين هدفاً وتعرضت لانتقادات بغير مكانها، وقلت وقتها إن رجا رافع ثاني الهدافين في المباريات المعتمدة في الفيفا بــ28 هدفاً، وبعد أن سجل أربعة أهداف سحب البساط من تحت ماهر السيد الذي كان أول المباركين، والآن كل المواقع تتداول الرقم الذي خلصت إليه في كتاب «الهدافون التاريخيون» وصمت كل منتقد.

رجا الهداف التاريخي لمنتخب سورية، وبما أن الأرقام خلقت لتكسر، فقد استطاع فراس الخطيب كسر الرقم واصلاً للهدف 33 صافياً من الشوائب، ولا خلاف أن عمر خريبين صاحب الـ18 هدفاً يظلم نفسه بالغياب المتكرر عن الوديات.

اليوم سيكون فراس حاضراً في مباراة سورية والعراق والمنطق يفرض احتفالية خاصة لفراس من خلال تسليمه درعاً يتناسب مع الإنجاز، ولكن الظروف غير الطبيعية التي يمر بها اتحادنا ستجعل الاحتفالية منقوصة.

نور بعد ظلم وظلام

فراس الخطيب ظلم نفسه بابتعاده عن المنتخب قرابة ست سنوات كان قادراً فيها على أن يصبح زعيم لاعبي المنتخب دولياً، وبالتأكيد كان قد اعتلى قائمة هدافي المنتخب تاريخياً بفارق مريح عن أقرب منافسيه قبل بطولة غرب آسيا الحالية.

اليوم بعد ظلم شتانغه له بإبعاده عن نهائيات أمم آسيا يرفض الاعتزال متطلعاً لأن يصبح الهداف التاريخي للمنتخب، فهو حالياً يبتعد بفارق هدف عن رجا رافع، مع الإشارة إلى أن هدف منتخبنا بمرمى البحرين ضمن تصفيات مونديال 2006 يوم الخسارة بهدف لاثنين ينسب ليوسف شيخ العشرة حسب موقع الفيفا، وينسب لفراس الخطيب حسب صحيفة الرياضية، وهذا ما اعتمدته وأكده فراس الخطيب في لقائي معه.

فراس مواليد 9 حزيران 1983 سجل 34 هدفاً منها 33 هدفاً معتمداً في الفيفا، ويمتاز برقم مذهل قوامه أن المدة الفاصلة بين هدفه الدولي الأول وهدفه الدولي الأخير 18 عاماً، وسيدخل فراس التاريخ بمجرد لعبه ولو دقيقة واحدة ضمن تصفيات مونديال 2022 لأنه سيصبح اللاعب السوري الوحيد الذي يلعب في ست تصفيات مونديالية، حيث يتساوى حالياً مع محمد عفش بخمس بطولات.

أهدافه الدولية

أهداف فراس الخطيب الرسمية الـ33 توزعت بواقع 4 أهداف بمرمى سيرلانكا و3 بمرمى البحرين واليمن والعراق وتايوان والكويت، و2 بمرمى لبنان وفلسطين وتركمانستان، و1 بمرمى كل من لاوس والإمارات وكوريا الجنوبية والصين وهاييتي واليابان والأردن وكوريا الشمالية، وإليكم التفصيل:

11/5/2001: سورية * لاوس 9/صفر (هدف) ضمن تصفيات كأس العالم.

9/12/2002: البحرين * سورية 2/3 (هدفان) ضمن دورة البحرين.

17/12/2002: سورية * اليمن 4/صفر (هدفان) ضمن كأس العرب بالكويت.

21/12/2002: سورية * لبنان 4/1 (هدف) ضمن كأس العرب بالكويت.

15/10/2003: سورية * سيرلانكا 5/صفر (هدف) ضمن تصفيات أمم آسيا.

18/10/2003: سورية * سيرلانكا 8/صفر (هاتريك) ضمن تصفيات أمم آسيا.

7/11/2003: سورية * الإمارات 1/3 (هدف) ضمن تصفيات أمم آسيا.

18/2/2004: البحرين * سورية 2/1 (هدف) ضمن تصفيات المونديال.

26/3/2004: سورية * فلسطين 1/1 (هدف) ودياً بسورية.

1/9/2004: سورية * العراق 1/2 (هدف) ودياً بسورية بمناسبة اعتزال أبو السل.

7/2/2006: سورية * فلسطين 3/صفر (هدف) ودياً بسورية.

22/2/2006: سورية * كوريا الجنوبية 1/2 (هدف) ضمن تصفيات أمم آسيا.

1/3/2006: تايوان * سورية صفر/4 (هدف) ضمن تصفيات أمم آسيا.

15/11/2006: سورية * تايوان 3/صفر (هدفان) ضمن تصفيات أمم آسيا.

8/6/2008: الكويت * سورية 4/2 (هدفان) ضمن تصفيات المونديال.

14/1/2009: سورية * الصين 3/2 (هدف) ضمن تصفيات أمم آسيا.

18/1/2009: تركمانستان * سورية 1/5 (هدفان) ودياً بالكويت.

23/1/2009: الكويت * سورية 2/3 (هدف) ودياً بالكويت.

28/1/2009: لبنان * سورية صفر/2 (هدف) ضمن تصفيات أمم آسيا.

27/6/2009: هاييتي * سورية 1/2 (هدف) ودياً بكندا.

13/1/2011: سورية * اليابان 1/2 (هدف) ضمن نهائيات أمم آسيا.

26/8/2017: سورية * العراق 1/1 (هدف) ودياً في ماليزيا.

13/11/2017: العراق * سورية 1/1 (هدف) ودياً في العراق.

27/3/2018: العراق * سورية 1/1 (هدف) ضمن دورة الصداقة الدولية.

23/2/2019: الأردن * سورية صفر/1 (هدف) ضمن دورة الصداقة الدولية.

8/7/2019: سورية * كوريا الشمالية 5/2 (هدف) ضمن دورة الهند.

5/8/3019: سورية * اليمن 1/1 (هدف) ضمن بطولة غرب آسيا.

الهدافون الأوائل لمنتخبنا

فراس الخطيب 34 هدفاً منها 33 هدفاً معتمداً في الفيفا.

رجا رافع 38 هدفاً منها 32 هدفاً معتمداً في الفيفا.

ماهر السيد 32 هدفاً منها 29 هدفاً معتمداً في الفيفا.

سيد بيازيد 34 هدفاً منها 24 هدفاً معتمداً في الفيفا.

زياد شعبو 22 هدفاً جميعها معتمد في الفيفا.

عمر خريبين 18 هدفاً جميعها معتمد في الفيفا.

مباراة اليوم

يتأهب منتخبنا لمواجهة المضيف العراقي ضمن فعاليات النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا، وكان منتخبنا قد اكتفى بنقطة واحدة من مباراتين، فخسر أمام لبنان بهدف لاثنين وتعادل مع اليمن بهدف لمثله، ولقاء اليوم يحمل الرقم 32 في لقاءات المنتخبين، ففاز منتخبنا خمس مرات مقابل تسعة تعادلات و17 خسارة والأهداف 24/45 لمصلحة العراق.. المباراة عند العاشرة والنصف وتسبقها بتمام السابعة والنصف مباراة اليمن ولبنان، ومعلوم أن العراق تتصدر المجموعة الأولى بست نقاط مقابل أربع للبنان وفلسطين ونقطة لسورية واليمن.