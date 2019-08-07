السيتي يبدأ رحلة الدفاع من لندن وسان جيرمان من باريس … قمتان في أولدترافورد ولويس الثاني

تنطلق غداً منافسات البريميرليغ والليغ آن بعدما افتتح الموسم مطلع الأسبوع الحالي بمباراة السوبر الفرنسي ومباراة الدرع الخيرية في إنكلترا ويبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه من العاصمة عندما يحل ضيفاً على ويستهام بينما يستهل الباريسي مشوار الحفاظ على زعامته في أرضه أمام نيم، ويشهد الأسبوع الأول مباراتي قمة ففي أولدترافورد يلتقي مانشستر يونايتد مع تشيلسي على حين سيكون ملعب لويس الثاني مسرحاً لمواجهة موناكو وضيفه ليون.

إطلالة أولى

من البريميرليغ نبدأ حيث يفتتح ليفربول وصيف الموسم الماضي الموسم بلقاء نوريتش سيتي بطل الدرجة الأولى العائد حديثاً إلى الأضواء بعد غياب أربعة مواسم، وكان الريدز بطل دوري أبطال أوروبا قدم أداءً متميزاً في مباراة الدرع الخيرية وخاصة في شوطها الثاني قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام السيتي رغم أنه لم يسجل نتائج جيدة خلال استعداده للموسم الجديد، وبالمقابل استعد نوريتش جيداً من خلال 6 مباريات خلال ثلاثة أسابيع أخيرة ويسعى بالتالي لبداية مثالية في أنفيلد حيث تفادى الخسارة في ظهوره الأخير هناك بالتعادل 1/1 في موسم 2014/2015 قبل أن يخسر إياباً في مباراة للذكرى بنتيجة 4/5، علماً أن ليفربول لم يخسر بأرضه منذ نيسان 2017 وكانت الهزيمة يومها أمام كريستال بالاس 1/2.

ويبدأ مان سيتي رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة ويستهام عاشر الموسم الماضي والذي يقوده مدرب الستيزينز السابق بيلغريني للموسم الثاني على التوالي وسبق له أن خسر المواجهة مع البطل ذهاباً وإياباً دون أن ينجح لاعبوه بتسجيل أي هدف وكان الفريقان تواجها ودياً في الصين قبل أقل من شهر وفاز السيتي أيضاً 4/1، وكان ويستهام فاز للمرة الأخيرة على ضيفه قبل أربعة أعوام في ملعب الإمارات على حين فاز قبلها بعام على أرضه، ولم يخسر السيتي مباراة افتتاحية منذ موسم 2008/2009 يوم خسر من أستون فيلا وحقق الفوز في كل المواسم التالية عدا موسم 2010/2011 يوم تعادل مع توتنهام.

قمة أولدترافورد

يستهل تشيلسي ثالث الموسم الماضي مشواره تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد بمواجهة نارية على أرض مان يونايتد الساعي للمنافسة على اللقب تحت قيادة مدربه سولسكاير الطامح لدخول التاريخ بإعادة زعيم البريميرليغ إلى منصة التتويج بعدما دخل تاريخ النادي بتسجيله أفضل بداية لمدرب قاد اليونايتد بتجني الهزيمة في أول 12 مباراة وقد أعد المدرب النرويجي فريقه ليكون منافساً شرساً وخاصة مع تعاقده مع أغلى مدافع بالعالم (هاري ماكغواير) وإن كانت بعض الشكوك تحوم حول بقاء بوغبا ولوكاكو قبل ساعات من انطلاق الموسم.

وبدوره أبدى لامبارد استعداد فريقه لمزاحمة السيتي والريدز على اللقب رغم أنه لم يقم بانتدابات كبيرة هذا الصيف إلا أنه استعاد خدمات أكثر من لاعب كان خارج البلوز بنظام الإعارة، في الموسم الماضي تعادلا بالدوري 2/2 و1/1 وبينهما فاز اليونايتد 2/1 ضمن الدور الخامس لكأس إنكلترا ويعود الفوز الأخير لتشيلسي في أرض المانيو إلى 2013.

محاكاة القمم

في فرنسا يقص فريقا موناكو وليون شريط الليغ آن في قمة الجولة الأولى نظرياً رغم مرور الأول بموسم للنسيان كان حتى آخره مهدداً بالهبوط ويأمل المدرب جارديم عودة فريقه للمنافسة الجدية هذا الموسم، على حين ليون خسر الوصافة بيديه إلا أنه حجز مقعداً بدوري الأبطال ويسعى لإثبات إمكانية استعادة الأيام الخوالي، ويعول موناكو على نجومه المخضرمين أمثال فالكاو وروني لوبيز وكامل غليك وعلى خيرة نجمه الجديد فابريغاس بينما ليون لديه المتألق ديباي وبرتران تراوري وريان شرقي ويوسف كوني، والأخيران التحقا به هذا الصيف ويقوده المدرب الجديد (البرازيلي) سيلفينيو، وسبق للفريقين أن تبادلا الفوز بالموسم الماضي كل في ملعبه.

ويختتم سان جيرمان الجولة الافتتاحية بلقاء نيم تاسع الموسم الماضي وكان الباريسي فاز عليه مرتين فيه بواقع 4/2 و3/صفر ولم يخسر البطل الساعي للحفاظ على لقبه موسماً ثالثاً على التوالي في مباراته الأولى منذ 2011 يوم سقط على أرضه أمام لوريان بهدف وتعادل بعدها 4 مرات متتالية قبل أن يسجل انتصارات كاملة خلال أربعة مواسم أخيرة وكلها بشباك نظيفة.

سوبر إنكليزي

وتقام الأربعاء القادم مباراة السوبر الأوروبية وتجمع للمرة الأولى فريقين إنكليزيين هما ليفربول بطل دوري الأبطال وتشيلسي بطل الدوري الأوروبي وسبق للأول أن توج بهذه المسابقة 3 مرات (1977 و2001 و2005) والثاني مرة واحدة عام 1998، ويحمل لقب هذا العام الرقم 8 للأندية الإنكليزية، وتقام المباراة على ملعب فودافون بارك الخاص بنادي بيشكتاش التركي وسيقودها للمرة الأولى طاقم تحكيم نسائي فرنسي يقوده ستيفاني فرابارت، وسبق للفريقين أن تقابلا في 10 مباريات ضمن دوري أبطال أوروبا ففاز تشيلسي 3 مرات وليفربول مرتين مقابل 5 تعادلات، يذكر أن الفريقين تعادلا 1/1 بذهاب الموسم الماضي قبل أن يفوز ليفربول إياباً 2/صفر وقبلهما فاز تشيلسي 2/1 ضمن الدور الثالث لكأس المحترفين، وفيما يلي برنامج المباريات:

الإنكليزي – الأسبوع الأول

• الجمعة: ليفربول * نوريتش (10.00).

• السبت: ويستهام * مان سيتي (2.30)، بيرنلي * ساوثهامبتون، كريستال بالاس

* إيفرتون، واتفورد * برايتون، بورنموث * شيفيلد يونايتد (5.00)، توتنهام * أستون فيلا (7.30).

• الأحد: نيوكاسل * الآرسنال، ليستر سيتي * وولفرهامبتون (4.00)، مان يونايتد * تشيلسي (6.30).

الفرنسي – الأسبوع – الأسبوع الأول

• الجمعة: موناكو * ليون (8.00)، (9.45).

• السبت: مرسيليا * ريمس (6.30)، ديجون * سانت إيتيان، مونبيلييه * رين، نيس * أميان، أنجيه * بوردو، بريست * تولوز (9.00).

• الأحد: ليل * نانت (4.00)، ستراسبورغ * ميتز (6.00)، سان جيرمان * نيم (10.00).

كأس السوبر الأوروبية

• الأربعاء: ليفربول * تشيلسي (10.00).