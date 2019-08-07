وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: المشافي الجامعية بكامل جهوزيتها

أكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم الجهوزية الكاملة للمشافي الجامعية التابعة للوزارة خلال فترة العيد.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن إبراهيم أنه تم التواصل مع مديري المشافي الجامعية والطلب إليهم بوضع جداول للمناوبات وتأمين جميع المستلزمات اللازمة خلال فترة العيد من حيث الأدوية وجهوزية قسم الإسعاف وقسم العمليات الجراحية ومخابر التحاليل الطبية والتصوير الشعاعي لاستقبال جميع المواطنين والمرضى خلال هذه الفترة، مشدداً على أن المناوبات ستكون على مدار الساعة.

وبيّن وزير التعليم العالي أن هذه الإجراءات ستكون جاهزة خلال فترة العيد منذ اليوم الأول وحتى نهاية العطلة موضحاً أنه يتم الطلب بشكل مستمر من مديري المشافي متابعة هذه الإجراءات بما يضمن استمرار الخدمات وبكامل طاقتها.

وشدد إبراهيم على توافر الأدوية في جميع المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي ولا يوجد أي نقص، لافتاً إلى أن هذه الجهوزية تشمل جميع المحافظات حيث جرى التواصل مع مشفيي تشرين الجامعي وحلب الجامعي، وباقي المشافي الجامعية.

وزير التعليم العالي الذي أكد أنه سيجري جولات متابعة لهذه المشافي للتأكد من استعداداتها لتأمين جميع الخدمات دون انقطاع، ختم تصريحه لـ«الوطن» بالقول: «إن شاء اللـه سنكون بكامل جهوزيتنا خلال العيد، كما اعتدنا ذلك».