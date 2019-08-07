تعزيز كميات البنزين في اللاذقية خلال العيد

كشف مدير فرع محروقات في اللاذقية سنان بدور لـ«الوطن»، عن تعزيز الكميات الواردة من مادة البنزين إلى المحافظة خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن الطلبات اليومية أصبحت 28 طلباً بعد أن كانت 24 طلباً في اليوم الواحد، ليصار إلى توزيعها على كافة المحطات وخاصة في المحاور الرئيسية في المدينة والمناطق الاصطيافية.

وأكد بدور أن أمور المحروقات جيدة ولا وجود لأي ضغط في اللاذقية، مشدداً على متابعة عمل المحطات بدوريات مشتركة مع التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبإشراف مباشر من محافظ اللاذقية، لمعالجة أي شكوى بشكل فوري ومنع أي حالة من حالات التلاعب أو الغش في بيع المحروقات.

وعن المازوت، أكد بدور الاستمرار بتوزيع المادة للمشافي والمخابز والسرافيس خلال فترة العطلة، منوهاً بعدم تعطيل الفرع وفق جدول مناوبات لتلبية حاجات المواطنين من المواد بشكل يومي. وفيما يخص الغاز أكد العمل على توزيع المادة كالمعتاد ودون وجود أي نقص ، مبيناً أن إنتاج المحافظة يتراوح حالياً بين 10 – 11 ألف أسطوانة يومياً.

من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية، إياد جديد لـ«الوطن» متابعة عمل محطات الوقود للتأكد من استمرار التزويد بالوقود ومنعاً من حصول أي اختناق خلال العطلة، لافتاً إلى مراقبة عمل موزعي الغاز للتأكد من تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف جديد: أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات عملياتية حسب الظروف والأهمية والعمل ضمن نظام المجموعات وعلى مدار الساعة، مع تكليف دوريات ثابتة في أسواق الخضار والفواكه.

وأكد جديد على تشديد الرقابة التموينية على المواد الغذائية الأساسية بدءاً من سوق الهال المركزي مروراً بالخبز التمويني لأهميته الاستراتيجية وصولاً إلى اللحوم والألبان والأجبان، مع إصدار جدول مناوبة لكافة المراقبين للوجود بشكل دائم في الأسواق.

وعن عمل المخابز، لفت مدير التجارة الداخلية إلى متابعة عملها عبر دوريات نوعية للتأكد من استمرار توفيرها لحاجات المواطنين من الخبز مع مراقبة جودة الرغيف والتشديد على قياس النوعية والوزن.