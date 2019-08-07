شؤون محلية

الحدائق العامة للعب الأطفال بالعيد في حماة

| حماة- محمد أحمد خبازي

الخميس, 08-08-2019

بيَّن رئيس دائرة الإشغالات بمجلس مدينة حماة محمد الأسعد لـ«الوطن» أن أمكنة للعب الأطفال بحماة محددة بموجب عقود سنوية أو مؤقتة خلال فترة الأعياد فقط، يشغلها مستثمرون مقابل رسوم محددة من مجلس المدينة، وتضم تلك المواقع ألعاب أطفال تتوافر فيها مقومات الأمان والمتعة ولا تشكل أي خطر على الأطفال.
وأكد أن لجنة من مجلس المدينة كشفت عليها وتأكدت من سلامتها ومدى توافر عوامل الأمان فيها، منوها بأنها متنوعة بين الأراجيح والقلابات والسيارات الكهربائية وغيرها.
وبيّن الأسعد أنه في حي البعث هناك موقع مساحته 450 م2، يستثمره مستثمر لمدة عام بألعاب الأطفال، وخلال هذه الأيام تقدم مستثمر لاستثمار موقع بألعاب أطفال في حديقة بحي جنوب الملعب وخلال عطلة العيد فقط، وقد وافق مجلس المدينة عليه وتتم متابعته. وفي عين اللوزة هناك حديقة تعود ملكيتها للأوقاف وفيها مدينة ملاهٍ وتضم كل الألعاب التي يرغب فيها الأطفال. وفي حديقة أم الحسن وسط حماة هناك جزء منها مخصص لألعاب الأطفال وكان يستثمره فرع الاتحاد النسائي وبعد حله عادت ملكيته لفرع الحزب.
وأوضح الأسعد أن هذه المواقع تلقى إقبالاً واسعاً من الأطفال وأهاليهم، لكونها تقع وسط مساحات خضراء وتمتاز بجمال الطبيعة الساحرة وبالأمان وبتوافر أكشاك لبيع ما تحتاجه الأسرة من مأكولات ومشروبات شعبية.

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