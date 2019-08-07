شؤون محلية

125 ألف خروف و25 ألف عجل في عيد الأضحى … توقع بانخفاض أسعار اللحوم بعد العيد وذبح 25 ألف عجل كأضاحٍ

| عبد المنعم مسعود

الخميس, 08-08-2019

كشف رئيس جمعية اللحامين بدمشق أدمون قطيش أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 2200 ليرة إلى 2250 ليرة لكيلو الخروف الحي، مبيناً أنه من المتوقع ذبح حولى 125 ألف أضحية في دمشق خلال فترة عيد الأضحى.
وبيّن قطيش أن السعر ارتفع منذ أمس بعد أن كان متوقعاً استقراره بين 2100 ليرة و2150 ليرة، متوقعاً أن يهبط سعر الخروف بعد عيد الأضحى إلى 2000 ليرة مبيناً أن عدم هبوطه إلى أكثر من ذلك يعود لذبح كميات كبيرة منها في عيد الأضحى.
ولفت قطيش إلى أن الأولوية في الأضحية تذهب للخراف تليها العجول مبيناً أن عدد عجول الأضاحي العام الماضي بلغ 20 ألفاً ومتوقعاً أن يزداد العدد هذا العام ليصل إلى 25 ألفاً, ووفقاً لقطيش فإن سعر الكيلوغرام من العجل الحي للأضاحي وصل أمس إلى 1850 ليرة وهذا أغلى بمئة ليرة من عجول الذبح العادي لكون عجول الأضاحي تكون أسمن والطلب عليها أكثر.
بدوره مدير التجارة الداخلية بريف دمشق أحمد حناوي توقع أيضاً هبوطاً بأسعار اللحوم الحمراء بعد العيد معيداً ذلك إلى انخفاض الطلب نتيجة انتهاء العيد مبيناً: أن أسعار اللحوم لا تزال في الاستهلاكية أقل من الأسواق.
ووفقاً لحناوي فإن صالات المؤسسة ستبقى مفتوحة في المدن لتأمين مستلزمات المستهلكين خلال العيد.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم اعتذر عن إعطاء تصريح هاتفي حول إجراءات مديريته خلال العيد لناحية تشديد الرقابة التموينية ومراقبة عمليات ذبح الأضاحي معللا ذلك بتوجيهات الوزارة بعدم إعطاء أي تصريح إلا خطياً.

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