إلغاء النظام الفصلي المعدل في الجامعات والعودة إلى «فصلين دراسيين» … «النظام السنوي» على طاولة جلسة مجلس التعليم القادمة

أقر مجلس التعليم العالي في جلسته أمس إنهاء العمل بالنظام الفصلي المعدل، والعودة إلى النظام الفصلي بدءاً من العام الدراسي 2019/2020.

كما حدد بدء العام الدراسي 2019/2020 يوم الأحد الواقع في 15/9/2019.

هذا وشهد القرار ردود أفعال كبيرة من الطلاب حول عدم الثبات على قاعدة معينة لفترة طويلة، وخاصة أن سمة التجريب في تطبيق الأنظمة الجامعية رافقت قرارات مجلس التعليم العالي، على صعيد تطبيق النظام الفصلي المعدل وإلغائه، ناهيك عن اجتماعات قادمة لتقييم كل من السنة التحضيرية وعدة قضايا بانتظاره «ضمن التقييم».

وبموجب النظام الفصلي تقسم السنة الدراسية في الجامعة إلى فصلين دراسيين «أول وثانٍ» مدة كل فصل منهم /16/ أسبوعاً، حيث تجري الكلية دورتين امتحانيتين سنوياً تحدد مواعيدها حسب التقويم السنوي الذي يحدده مجلس الجامعة، على أن تكون الدورة الأولى في نهاية الفصل الأول والدورة الثانية في نهاية الفصل الثاني.

وتشمل امتحانات كل دورة مقررات الفصلين الأول والثاني حسب القواعد الامتحانية الناظمة.

أما النظام الفصلي المعدل الذي كان مطبقاً تقسم السنة الدراسية فيه إلى ثلاث دورات امتحانية للسنة الدراسية، تحدد مدتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي، وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط، كما تجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً (دورة صيفية)، ويحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.

هذا وأكدت مصادر مجلس التعليم العالي لـ«الوطن» أن هناك مراسلات تمت وتقييم سبق صدور قرار إلغاء النظام الفصلي المعدل، ليصدر القرار من المجلس أمس وذلك بعد أخذ الموافقة، ليصار إلى العودة إلى النظام الفصلي (فصلين دراسيين).

وأوضحت المصادر أن جلسة مجلس التعليم العالي ستشهد بحث ومناقشة إمكانية تطبيق النظام السنوي على بعض الكليات الأدبية.

ويرتكز النظام السنوي المقترح تطبيقه، من دورة امتحانية واحدة تكون في آخر العام الدراسي، يتم فيها تقديم جميع مواد السنة، لمدة شهر تقريباً.

وفي حال الرسوب بعدد من المواد يسمح له بالتقدم لدورة امتحانية ثانية (تكميلية) بعدد من المواد تحدد من الوزارة، كما هو الحال في النظام الدراسي المتبع في الشهادة الثانوية، علماً أنه لم يصدر أي قرار حتى تاريخه، ولم يحدد شيء، وإنما جرى تداول الموضوع مؤخراً.

وكانت وزارة التعليم العالي قد طلبت من جامعات القطر بيان الرأي في النظام الفصلي المعدل على صعيد إيجابياته وسلبياته وإمكانية الاستمرار به للأعوام القادمة أو العودة إلى النظام الفصلي (فصلين نظاميين)، ليصدر قرار الإلغاء، كما جاء في كتاب صادر عن الوزارة بيان الرأي في إمكانية تطبيق النظام السنوي لبعض الكليات الأدبية (مثل الآداب والحقوق.. الخ) وعلى نظام التعليم المفتوح.