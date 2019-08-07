ميداني لـ«الوطن»: جمعيات توزع بطاقة أضحية وأخرى تمنح سللاً غذائية ومبالغ مالية

كشفت مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني عن محاولة الوزارة الوصول إلى المناطق الفقيرة وتقديم الدعم لها، إلى جانب الوصول للجمعيات الضعيفة ومساعدتها خلال فترة العيد.

وبينت ميداني في تصريح لـ«الوطن» أنه وخلال زيارة لمنطقة الكسوة ودير علي وغيرهما من المناطق في ريف دمشق أمس جرى الاطلاع على واقع هذه المناطق لمعرفة كيفية تقديم المساعدة لها عبر الجمعيات الموجودة فيها.

وفي السياق، أشارت ميداني إلى وجود تفويض لمديري الشؤون الاجتماعية في المحافظات جميعها لمنح الموافقات للجمعيات على الفعاليات التي تنفذها وبالتالي يجري إعلام الوزارة لاحقاً بالنتائج والفعاليات، لافتةً إلى تقديم العديد من الجمعيات خلال فترة العيد الأضاحي للمسجلين لديها من خلال منح بطاقة أضحية للمستفيدين، وفي الوقت ذاته تم وضع إعلانات لمن يريد تقديم الأضحية من خلال الجمعيات، أي المساعدة في توزيع الأضحية على الأسر الفقيرة.

وأكدت ميداني أن بعض الجمعيات توزع سللاً غذائية ومبالغ مالية، موضحةً أن أي تبرع يمنح للجمعيات يكون إما بشكل مباشر أو بعد الحصول على الموافقة من مديرية الشؤون المعنية، وبالتالي لا يمكن للوزارة التدخل بالتوزيع خلال فترة العيد؛ كون التبرعات تكون كثيرة وبالتالي التوزيع كبير والتدخل يعني الإنقاص من حق الجمعيات. مشيرة إلى تقدم العديد للحصول على موافقات من الوزارة على طباعة وصولات تبرع، منوهةً بأن توزيع وصولات التبرع يكون بشكل أكبر في مواسم الأعياد، مؤكدةً وجود تصفية للوصولات والحسابات لاحقاً ومطالبة الجمعيات ضمن إجراءات معممة عليها بتقديم ما يثبت أن الوصولات وجهت فعلاً.