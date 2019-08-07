ضعف القوة الشرائية.. الحماصنة: نتجول ولا نتسوق

شهدت أسواق مدينة حمص إقبالاً من المواطنين بشكل كبير على شراء مستلزمات تحضير الحلويات والأقراص والبتفور التي اعتاد أهالي حمص تجهيزها قبل كل عيد، وعلى الرغم من أن جميع الأسواق تشهد حركة نشطة وازدحاماً كبيراً من المواطنين إلا أن القدرة الشرائية لهم كانت خجولة بعض الشيء.

وأكد عدد من أهالي المدينة في الأسواق التي التقتهم «الوطن» أن الأسعار مرتفعة وغير مقبولة على الرغم من وجود تشكيلة واسعة من مختلف أنواع الحلويات والألبسة والأحذية، إلا أن ضعف القدرة الشرائية وغلاء الأسعار فرض عليهم وضع أولويات الشراء لتأمين احتياجات العيد، لافتين إلى أنه لا بد من وضع أولويات وشراء كل ما أمكن من الاحتياجات ضمن سياق ما يدخرونه من المال.

من جهتهم أشار أصحاب بعض المحال التجارية الذين التقتهم «الوطن» إلى أن الحركة كبيرة وواسعة من الأهالي وحركة الشراء والبيع ليست بالمستوى المطلوب.