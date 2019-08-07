محافظة حمص: ستباشر لجنة توصيف المباني أعمالها قريباً

إلى رئاسة تحرير صحيفة «الوطن»

إشارة إلى الشكوى الواردة في صحيفتكم بعددها رقم /3174/ تاريخ 15/6/2019، بعنوان: «840 عقاراً آيلا للسقوط في حمص… البواب لـ«الوطن»: توقف عمل لجنة التوصيف والتثبيت من ملكية المباني لعدم تسمية قاض من العدل». وبعد متابعة الموضوع مع الجهات المعنية تبين ما يلي:

تمت مخاطبة وزارة العدل بطلب تسمية قاضٍ عقاري ليكون رئيساً للجنة المنصوص عليها في المادة رقم /4/ من التعليمات التنفيذية للقانون رقم /3/ لعام 2018 الخاص بإزالة الأنقاض المتضررة، وبناء عليه تمت تسمية الأستاذ القاضي مازن عبيد رئيس محكمة البداية المدنية في عدلية حمص لعضوية هذه اللجنة.

أثناء إعداد قرار تشكيل اللجنة المذكورة تم اكتشاف عدم إمكانية تسمية رئيس محكمة البداية المدنية في عدلية حمص، حيث إنه يجب بحسب القانون وتعليماته التنفيذية أن يكون رئيس اللجنة قاضياً عقارياً حصراً.

تم تسطير كتاب إلى وزارة العدل بتاريخ 8/5/2019 لترشيح قاضٍ عقاري لرئاسة اللجنة المذكورة، وعليه صدر قرار السيد وزير العدل رقم 2014/ل تاريخ 10/6/2019 تتضمن مادته الأولى تكليف القاضي العقاري مصطفى الخطيب رئيساً للجنة «توصيف المباني المتضررة من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة والأنقاض».

بناء عليه تم إصدار قرار بتاريخ 10/7/2019 يتضمن تشكيل لجنة «توصيف المباني المتضررة…» حيث ستباشر اللجنة أعمالها في القريب العاجل.

محافظ حمص بالتفويض

رئيس المكتب الصحفي – شذا إبراهيم