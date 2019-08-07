بعض القروض وصلت إلى 15 مليوناً … 500 مواطن حصلوا على قرض «التجاري» الشخصي في أول شهرين و800 على الدور

كشف مدير لدى المصرف التجاري السوري عن منح 1.2 مليار ليرة كقروض شخصية خلال شهرين، وذلك منذ بداية منح القرض الشخصي الذي أعلن عنه التجاري بداية حزيران الماضي، وأنه استفاد من هذه القرض أكثر من 500 شخص.

ولفت إلى أن هناك نحو 800 طلب لقرض شخصي حالياً في فروع المصرف تتم دراستها وبحثها ليصار لمنحها، مبيناً أن هذه الكتلة المالية من شأنها تحريك النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات الكثير من المواطنين بما يتلاءم مع قدرتهم على التسديد.

ونوّه بأن هناك شريحة من طالبي القرض الشخصي استفادوا من سقف القرض وحصلوا على 15 مليون ليرة، وهو ما تم لحظه في تعديلات التعليمات التنفيذية للقرض الشخصي حيث تم رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة.

وبيّن المدير أن هناك طلباً متزايداً على القرض الشخصي، ما يدل على أنه يمثل استجابة فعلية لمتطلبات شريحة واسعة من المواطنين، واعتبر أن ما يميز هذا القرض المرونة والإضافات التي يتم احتسابها للراتب إذ يمكن احتساب كل التعويضات التي يحصل عليها طالب القرض، ووسطي الحوافز الشهرية التي يحصل عليها، وهو يشكل حالة خلافية لما هو معمول به في بقية القطاعات المصرفية, مشيراً إلى أن القرض الشخصي يأتي ضمن حزمة واسعة من المنتجات المصرفية جاءت لتلبي مختلف المتطلبات الشخصية ومتطلبات القطاع الاستثماري الجاد، مع منح هذه القروض الأولوية لأهمية هذه التمويلات وقدرتها على خلق حالة من النشاط وتوفير فرص عمالة ودعم الليرة السورية وتوفير الكثير من المنتجات التي تحتاجها الأسواق المحلية عبر الصناعات الوطنية.