المركزي الصيني يخفض اليوان إلى أدنى مستوى منذ 2008

حدد البنك المركزي الصيني أمس نقطة الوسط المرجعية للعملة الصينية عند 6.9996 يوان للدولار، وذلك في أدنى مستوى له منذ 2008 بعد يومين من تصنيف واشنطن الصين، بلداً «متلاعباً بالعملة».

وجاء قرار المركزي الصيني مخالفاً للتوقعات، حيث أشارت استطلاعات الخبراء إلى أن بكين ستثبت سعر العملة الصينية عند 6.9683 يوان للدولار.

ويربط خبراء اقتصاديون الإجراء الصيني بتهديدات الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية تستوردها الولايات المتحدة، وتحييد تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على ربحية الشركات الصينية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، ما حمل الصين بعد أيام من الإعلان على ترك عملتها تهبط إلى مستوى قياسي.

من جهته اعتبر ترامب هبوط اليوان «انتهاكاً كبيراً»، وقررت وزارة الخزانة الأميركية لأول مرة منذ عام 1994 تصنيف الصين بلداً «متلاعباً بالعملة». ومع اشتعال حرب العملات تكون المواجهة الاقتصادية بين أقوى اقتصادين في العالم قد دخلت مرحلة جديدة، وسط تحذيرات الخبراء من تداعيات هذه المواجهة على الاقتصاد العالمي، حيث يتخوف المتابعون من تأثيرها على باقي الاقتصادات في العالم.