١٤ ألف مريض نفسي مهدد بـ«النكس» لوقف مشفى «ابن خلدون» تخديمهم في مدينة حلب

توقفت الهيئة العامة لمستشفى ابن خلدون للأمراض العقلية والنفسية عن تخديم مرضاها في مدينة حلب بعد إغلاق مركز الدعم النفسي، الأمر الذي يهدد ١٤ ألف مريض نفسي بـ«النكس» وتعريض حياة الكثير منهم للخطر.

مصدر طبي في الهيئة أوضح لـ«الوطن» أنها اضطرت إلى وقف خدمات مركز الدعم النفسي، الذي قدم خدمات الطبابة والدواء مجاناً في المدينة لنحو ١٤ ألف مريض نفسي لديهم استمارات مسجلة لديه ولمدة ٥ سنوات متواصلة، بعدما تعذر تجديد عقد إيجار المقر في حي الفرقان وعدم توافر البديل الذي يكفل استمرار عمله.

وأوضح المصدر أن إدارة الهيئة دعت مديرية صحة حلب، في وقت مبكر قبل إغلاق المركز، إلى تسليمها العقار الذي تستأجره الهيئة في حي المحافظة وتشغله إحدى مؤسسات المديرية أو إيجاد بديل له من دون جدوى، كما سعت الإدارة عبثاً لدى مجلس مدينة حلب وغيره من الجهات الحكومية التي لديها عقارات، لاستئجار مقر مناسب للمركز. ولفت إلى أن مركز الدعم النفسي قدم خدمات تجاوزت ٩٠ ألف خدمة العام الماضي للمرضى النفسيين، حيث كان يقصده وسطياً ٥٠٠ مريض يومياً على حين لا يراجع مستشفى ابن خلدون، الواقع في قرية الدويرينة على بعد ٢٥ كيلو متراً شرق حلب، أكثر من ٦٠ مريضاً من هؤلاء راهناً لشح وسائط النقل التي تربطه بالمدينة وزيادة معاناة المرضى بالوصول للمستشفى الذي يؤوي نحو ٢٢٠ مريضاً.