إلغاء النظام الفصلي المعدل في الجامعات والعودة إلى الفصلين … المفاضلات ستصدر «دفعة واحدة» ورفع نسبة مقاعد الموازي إلى 40 بالمئة

في وقت أقر فيه مجلس التعليم العالي إنهاء العمل بالنظام الفصلي المعدل والعودة إلى نظام الفصلين، كشفت مصادر في المجلس أنه تم الاتفاق على إصدار جميع مفاضلات العام والموازي ومنح الجامعات الخاصة دفعة واحدة، على أن يصدر القرار النهائي خلال اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب والقبول الجامعي قريباً.

وخلال اجتماعه أمس حدد المجلس بدء العام الدراسي القادم من منتصف الشهر القادم، وشهد قرار العودة إلى الفصلين ردود أفعال كبيرة من الطلاب وخصوصاً حول عدم الثبات على قاعدة معينة لفترة طويلة.

وبموجب النظام الفصلي تقسم السنة الدراسية في الجامعة إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما 16 أسبوعاً تجري الكلية من خلالهما دورتين امتحانيتين سنوياً تحدد مواعيدها حسب التقويم السنوي الذي يحدده مجلس الجامعة على أن تكون الدورة الأولى في نهاية الفصل الأول والدورة الثانية في نهاية الفصل الثاني.

كما تشمل امتحانات كل دورة مقررات الفصلين الأول والثاني حسب القواعد الامتحانية الناظمة.

وفيما يتعلق بالمفاضلات بينت المصادر أن الإجراء الجديد سيتيح مقاعد إضافية جديدة، وخصوصاً أن العام الماضي شهد فقدان نحو 13 ألف مقعد لم يتم الاستفادة منها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعلنت المصادر عن زيادة عدد الرغبات إلى 60 رغبة بدلاً من 30 مع إمكانية تسجيل الطالب لجميع المفاضلات الصادرة، مبيناً رفع نسبة مقاعد الموازي من 33 بالمئة إلى 40 بالمئة.

ولفتت المصادر إلى تمديد فترة التسجيل على المفاضلات لثلاثة أسابيع قابلة للتمديد حتى الشهر بما فيها يوم السبت، ولا يدفع رسم التسجيل في التعليم الموازي إلا بعد قبول الطالب في أحد التخصصات، بحيث تم إلغاء رسم شرط التسجيل المسبق علماً أنه من المقرر استيعاب جميع الناجحين بالشهادة الثانوية ضمن الجامعات والمعاهد بأعداد العام الماضي ذاته.