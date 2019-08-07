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ناصر: دمشق لم توقع الاتفاقيات مع كاراكاس لظروفها الداخلية

| محمد منار حميجو

الخميس, 08-08-2019

في ظل تصاعد العقوبات الأميركية على حكومة كاراكاس، اعتبر رئيس لجنة الصداقة السورية الفنزويلية في مجلس الشعب موعد ناصر أن العقوبات على فنزويلا تصيب سورية، بقوله: نحن حليفان وبالتالي أي من العقوبات تصيب أحدهما فإنها تصيب الآخر.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف ناصر أنه لم يتم توقيع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والنقل حتى الآن بين البلدين نتيجة الظروف الداخلية لفنزويلا.
واعتبر أن العلاقات مع الحكومة الفنزويلية مميزة، مضيفاً: مصيرنا واحد ونتعرض لنفس الضغوط والأساليب ومن عدو واحد وبالتالي فإن صمود شعبي البلدين سوف يفشل المخططات الأميركية وتوقيع الاتفاقيات لا بد أن يتحقق.

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