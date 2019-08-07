برجك اليوم – الخميس 08 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت في فترة جيدة للخروج إلى الضوء بعد فترة من العيش في الظلمة أو الانعزال غير المقصود وقد تعيش ضجة سببها كثرة اللقاءات والدعوات وقد تفكر في سفر يسعدك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار انتبه قليلاً إلى أمورك فقد تشعر أنك مهتز في العمل وأن فاعليتك وتأثيرك قليلان على المحيط وعلى كل أنت متسرع قليلاً في الردود على أقوال وأخبار تسمعها.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران من الضروري أن تنهي أعمالك بعيداً عن التجمعات لأن العمل كثير وأنت تريد إنهاءه، فالمهام حولك كثيرة والمسؤوليات أكثر وأنت لا تملك وقتا للزيارات أو السفر.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تفكيرك السريع والفعال يجعل أفكارك تتحول إلى إنجازات طالما انتظرتها، وقد تحقق أهدافاً مهنية، فقد تفرح لأخبار جيدة على كل الصعد لأن حركتك مفيدة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تكون أغلب صداماتك سببها كلمة عفوية أو عصبية غير مبررة فحاول أن تبتعد عن الخلافات، لأن هذا الشهر لخلاف على مستوى الزواج وحتى أمورك العائلية قد تحمل الإرباك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول يحمل لك اليوم سعادة على صعيد العاطفة وقد يكون اتصالاً من شخص فقدته أو لقاء جيداً يحمل لك السعادة والسرور على صعيد العمل أو العاطفة أو المال.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تفكر بمشروع جديد يمكن أن يكون سفر يدر عليك أموالاً كثيرة يقلل من أعبائك أو عرضاً لمكسب مالي أو سفر أو عمل فاستشر من حولك لأن اليوم الحظ إلى جانبك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تستيقظ مبكراً مبتسماً، عقلك منظم يعمل وفق جدول محدد تعرف أنه سيدفعك للأمام، فأنت تفرض وجهة نظرك على المحيط وتمتلك نفاذ بصيرة تجاه نفسك وتجاه الآخرين.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول حاول أن تعيد تقييم أمورك بناء على ما سبق ومن دون استعجال أو تسرع في الأحكام، فأنت تحتاج لدعم عاطفي وجرعات من الحنان والرعاية، وحسناً تفعل في مراجعة حساباتك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الفرصة متاحة للتعرف على الأشخاص الغرباء في مكان عملك أو أثناء سفرك أو نشاطاتك الاجتماعية، فأنت في الشهر الأفضل للإشراق والسحر الذي يلمسك بأصابعه.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لو تلقيت نقداً أو لوماً أو شعرت أن المحيط العملي أو العائلي يتعمد إزعاجك، فتحمل قليلاً ولا ترد بعفوية على أي استفزاز يحيط بك وقلل من كلامك وانفعالك.