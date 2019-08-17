إنجاز سوري بغرب آسيا

ما عجز عنه منتخب سورية للرجال في بطولة غرب آسيا في العراق حققته ناشئة بعمر الورد ١٤ سنة، اللاعبة ريمة حسن ابنة نادي الكرامة بتسجيلها إنجازاً كبيراً في بطولة غرب آسيا في لبنان بحصولها على الميدالية الذهبية بدفع الكرة الحديدية.

وبالحديث مع مدربها الأستاذ باسم حسن مدرب نادي الكرامة حيث قال: نحن كمدربين في شعبة التدريب والبطولات التابعة لمديرية التربية نقوم بالجولات على المدارس واكتشاف المواهب وإلحاقها بالمراكز التدريبية ومن ثم إلى نادي الكرامة والاتحاد الرياضي حيث إن اللاعبة / ريمة حسن/ كانت ضمن المواهب التي تم انتقاؤها من مدرسة فائق محمد ومن خلال التمرين المتواصل والمثابرة على التمرين تمكنت اللاعبة/ ريمة/ من التدرج من بطولة حمص إلى بطولات سورية حيث سيطرت لسنوات على بطولة سورية للناشئات بدفع الكرة الحديدية ومن ثم تم استدعاؤها إلى معسكر المنتخب الوطني نظراً لمستواها الممتاز ومن خلال التجارب التي أقيمت لها في مدينة اللاذقية تم انتقاؤها كلاعبة أساسية في منتخب سورية تحضيراً للمشاركة في بطولة غرب آسيا في لبنان.

وتابع المدرب باسم حسن: كنت أتوقع حصولها على ميدالية نظراً لمستواها الممتاز ودرايتي بمستوى اللاعبين المشاركين في البطولة، حيث شارك بالبطولة عشر دول من غرب آسيا، وتمكنت البطلة السورية من الحصول على الميدالية الذهبية ورفع علم الوطن عالياً في سماء لبنان.

نبارك لسورية ولمدينة حمص ولنادي الكرامة هذا الإنجاز الرائع ونتوقع في قادم الأيام إنجازات لا تقل بمستواها عن غرب آسيا.