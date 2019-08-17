البلوز ورحلة البحث عن النقاط في البريميرليغ … البافاري يتعثر في افتتاح البوندسليغا

جاءت بداية البايرن في الدوري الألماني لموسم 2019/2020 متعثرة بالتعادل مع ضيفه هيرتا برلين بهدفين لمثلهما في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة، وسجل هدفي البايرن هدافه البولندي ليفاندوفسكي في الدقيقتين 24 و60 والهدف الثاني جاء من علامة الجزاء بناء على تقنية الفيديو، بينما سجل هدفي النادي الزائر لوكيباكيو وغروشيش في الدقيقتين 36 و38.

اليوم تختتم مباريات المرحلة الأولى فيتقابل فرانكفورت مع هوفينهايم عند الرابعة والنصف، وكان فرانكفورت قد فاز في ذهاب وإياب الموسم الماضي 2/1 و3/2.

وبتمام الساعة السابعة يتقابل الصاعد يونيون برلين مع لايبزيغ والمرة الأخيرة التي تقابل فيها الفريقان كانت لحساب دوري الدرجة الثانية موسم 2015/2016 ووقتها تعادلا في برلين بهدف لمثله ذهاباً وفاز لايبزيغ إياباً بثلاثة أهداف دون رد.

أمس جرت ســبع مباريات فلعــب في وقــت متأخر منشنغلادباخ مع شالكه على حين انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

دورتموند * أوغسبورغ 5/1، ليفركوزن * بادربورن 3/2، بريمن * دوسلدورف 1/3، فرايبورغ * ماينز 3/صفر، فولفسبورغ * كولن 2/1.

الدوري الأنكليزي

وانطلقت أمس مباريات المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز فجرت سبع مباريات أقواها بين مانشستر سيتي حامل اللقب مع توتنهام والتي جرت في وقت متأخر، على حين انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

آرسنال * بيرنلي 2/1، ساوثمبتون * ليفربول 1/2، إيفرتون * واتفورد 1/صفر، نوريتش * نيوكاسل 3/1، برايتون * ويستهام 1/1، أستون فيلا * بورنموث 1/2.

اليوم يتواصل مشهد المباريات فيلتقي الصاعد شيفلد يونايتد مع كريستال بالاس عند الرابعة عصراً وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقان ضمن دوري الدرجة الأولى موسم 2010/2011 ووقتها فاز شيفلد يونايتد بملعبه بثلاثة أهداف لهدفين وخسر خارج ملعبه إياباً بهدف مقابل لا شيء.

تشيلسي للتعويض

وعند السادسة والنصف يتقابل الأزرقان تشيلسي مع ليستر سيتي حيث يتطلع البلوز الذي خسر افتتاحاً أمام اليونايتد برباعية ثم خسر كأس السوبر الأوروبي أمام ليفربول يوم الأربعاء الفائت بركلات الترجيح 4/5 بعد التعادل 2/2 إلى حصد أول النقاط مع مدربه الجديد لامبارد الذي ظهر الفريق تحت قيادته بشكل جيد ولكن النتائج خانته.

وسبق للامبارد أن سجل الهاتريك بمرمى ليستر عندما كان لاعباً ضمن مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية موسم 2007/2008 عندما فاز تشيلسي بأربعة أهداف لثلاثة وكان ليستر قد اكتفى بالتعادل في الجولة الأولى مع ولفرهامبتون صفر/صفر.

وسيكون ختام المرحلة غداً عند العاشرة بلقاء وولفرهامبتون مع مانشستر يونايتد الذي حقق بداية مثالية بانتصار عريض على تشيلسي 4/صفر.