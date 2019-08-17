ميركاتو تشريني هادئ

خيم الهدوء قبل أيام من انتهاء الموعد الذي أقره اتحاد الكرة لانتقالات اللاعبين على المعسكر التشريني ومرت الأمور من دون ضجيج كالذي عشناه في المواسم السابقة، ويبدو أن الإدارة التشرينية لا تريد أن تجعل جمهورها يعيش فرحة الفوز باللقب قبل حدوثه ووضعت كل الاحتمالات لذلك وعملت على أن تكون تعاقداتها حسب ميزانيتها وحسب حاجة الفريق في كل مركز وبدا واضحاً أن الاعتماد على لاعبي النادي سيكون أكبر من المواسم السابقة وهذا من حقها لاسيما أن معظمهم في صفوف المنتخبات الوطنية وينافسون منذ عدة سنوات في الدوري ويمتلكون الخبرة وثقافة الفوز وروح المنافسة التي عاشوها، كما أن وجود عدد من اللاعبين الشبان الذين أحرزوا الدوري لموسمين إضافيين سيكون عامل قوة إضافياً للفريق.

ويرى بعض المتابعين التشرينيين أن الفريق مازال بحاجة للتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة في خطي الدفاع والوسط لأن اعتماد الفريق على مدافعين فقط هما رامي لايقة وحسن أبو زينب والمدافع الشاب الليث علي فيه مخاطرة كبيرة لاسيما أن الخبرتين لايقة وأبو زينب يتعرضان للبطاقات كثيراً والليث مازال في بداية المشوار، كما أن وجود خالد كردغلي في منتخبي الرجال والأولمبي سيعرضه للإرهاق وهذا يعني أن الفريق سيتأثر ولا بد من وجود لاعب أو أكثر يجيد اللعب في أكثر من مركز دفاعي وكذا الأمر بالنسبة لخط الوسط الذي ينطبق على محمد مرمور وكامل حميشة وخالد مبيض ما ينطبق على الكردغلي، أما الهجوم فيبدو بأفضل حال بوجود علاء دالي وباسل مصطفى وعلي بشماني ومحمد مالطا, وستكون دورة الوفاء والولاء التي ستنطلق الثلاثاء فرصة كبيرة للمدرب ماهر بحري للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل انطلاق الدوري وخاصة اللاعبين الشبان والوافدين الجدد وقد تكون الفرصة سانحة لإدارة النادي لاقتناص لاعب أو اثنين من الأندية الأخرى قبل نهاية الميركاتو.

وتعاقد تشرين حتى الآن مع علاء الدالي وخالد مبيض وزكريا العمري من خارج النادي وعاد إلى صفوفه من أبنائه أحمد مدنية وباسل مصطفى واستطاع الحفاظ على مدافعه حسن أبو زينب وكانت صفقته الأبرز هي التجديد لمحمد مرمور الذي تألق مع المنتخب بشكل لافت في غرب آسيا وما قبلها وكان مطلوباً لأندية عراقية.

ولعب البحارة مباراة ودية مع الوثبة في حمص انتهت بالتعادل السلبي بغياب لاعبي المنتخب وجرب فيها المدرب جميع لاعبيه كما أجرى اللاعب علي بشماني عملية جراحية بسبب إصابة تعرض لها في التمرين ويحتاج نعيم غزال لعملية جراحية بعدما عاودته الآلام من جديد، فيما عاد كامل حميشة للتدريب منفرداً.

ويخوض الفريق أولى مبارياته بدورة الوفاء والولاء الأربعاء الساعة التاسعة مساء في استاد الباسل ضد منتخب الشباب.. يذكر أن الكادر الفني والإداري للفريق يتكون من ماهر بحري مدرباً ورامي كيال وكنان ديب مساعدين وأحمد أبودان مدرب حراس وجعفر ديوب مدير فريق وعلي منزلجي مديراً إدارياً وأحمد حموش إدارياً وعمار إبراهيم ومصطفى موسى معالجين ومحمد سيو مسؤول تجهيزات.