صهاريج مؤتمتة لتوزيع المازوت في اللاذقية

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لـ«الوطن»، أنه سيتم البدء بتوزيع مادة مازوت التدفئة يوم الأربعاء القادم، مشدداً على ضمان الشفافية في عملية التوزيع عبر إشراك أكبر عدد من المواطنين والفعاليات في توزيع المادة.

وخلال اجتماع مصغر للجنة المحروقات الفرعية، أشار السالم إلى ضرورة البدء بتوزيع مازوت التدفئة لموسم الشتاء المقبل من المناطق الجبلية الباردة، محذراً من تجاوز أي قرية، ووجه بإيصال المازوت إلى منازل المواطنين مباشرة مدينة وريفاً، مع تحديد ساحة قريبة للمنازل التي يصعب وصول صهاريج محروقات إليها.

وشدد محافظ اللاذقية على ضرورة الوصول إلى طريقة توزيع مريحة للمواطنين، مشيراً إلى العمل على تجهيز قوائم اسمية من قِبل الوحدات الإدارية ومتابعة عملية التوزيع وتقييمها بشكل مستمر.

بدوره، أشار مدير فرع محروقات في اللاذقية سنان بدور لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم تزويد المحافظة يومياً بثلاثة طلبات مازوت لزوم التدفئة، مضيفاً إن عملية التوزيع على الأهالي ستتم في منازلهم عبر صهاريج مؤتمتة مزودة بقارئ للبطاقات الذكية، سيتم تعبئتها من محطات الوقود حسب خطة التوزيع والمحاور لسهولة حركتها.

من جهته، بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية إياد جديد لـ«الوطن»، أنه تم تقسيم المحافظة إلى ٥ قطاعات وفق خطة التوزيع الحالية، مضيفاً إنه تم حصر ٧٠ صهريجاً للعمل في تنفيذ الخطة مع التأكيد على معايرتها باستمرار لضمان العدالة في التوزيع، منوهاً بإمكانية تعبئة ٢٠٠ ليتر لكل أسرة بموجب البطاقة الذكية.