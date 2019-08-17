قرغيزيا تبدأ باستعادة مواطنيها الدواعش من سورية والعراق

أعلنت قرغيزيا أنها ستعيد مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي المقيمين في مخيمات النازحين في سورية والعراق.

وقال جهاز الاستخبارات القرغيزية في بيان نقلته مواقع إلكترونية معارضة: «إن الرئيس سورونباي جينبيكوف، أمر بإعادة مواطني البلاد المقيمين في مخيمات النازحين في سورية والعراق».

وذكر الجهاز في البيان، أنه سيتم إعطاء الأولوية في العودة للأطفال والفتيان (المنتمين لتنظيم داعش)، فيما سيتم إحضار أولياء الأمور إلى قيرغيزيا بعد إجراء التحقيقات معهم، لافتاً إلى أن عدد المواطنين القرغيز في سورية والعراق نحو 500 إلى ألف شخص.

وفي «مخيم الهول» في ريف الحسكة الذي أقامته ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» آلاف النازحين الفارين من المعارك التي خاضتها الميليشيا و«التحالف الدولي» المزعوم الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية مع تنظيم داعش في شرقي البلاد، بينهم عدد كبير من الأسرى الأجانب من التنظيم مع عائلاتهم، ترفض الكثير من دولهم استعادتهم.

وفي آذار الماضي، أكدت السلطات الأمنية في قرغيزيا الواقعة في آسيا الوسطى، إلقاء القبض على مواطنٍ قالت: إنه شارك في القتال بصفوف داعش في سورية، ولم تكشف عن اسم المواطن كي لا يؤثر ذلك في التحقيقات المستمرة في القضية.

وتشير بيانات أجهزة الأمن في قرغيزيا، إلى أن نحو 500 من مواطنيها غادروا البلاد خلال السنوات الماضية باتجاه سورية والعراق، للمشاركة في القتال مع التنظيمات الإرهابية.