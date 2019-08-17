مرشح للرئاسة التونسية يتعهد بفتح سفارة بلاده بدمشق

تعهد المرشح للرئاسة التونسية ووزير الدفاع التونسي السابق، عبد الكريم الزبيدي، بإعادة فتح سفارة بلاده في دمشق حال فوزه بالانتخابات.

ونشر الزبيدي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تدوينة استعرض فيها خمس نقاط أولية في برنامجه الانتخابي يتعهد بتنفيذها إذا نجح بالانتخابات الرئاسية في تونس، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.

ومن بين تلك النقاط تعهده بإعادة فتح السفارة التونسية في دمشق في أجل زمني لا يتجاوز 20 آذار 2020، معتبراً أن ذلك سيراعي «المصالح العليا للدولة التونسية والشعبين التونسي والسوري».

وكانت تونس أغلقت سفارتها في دمشق مطلع عام 2012 بعد أن اتخذت قراراً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في فترة سيطرة حركة النهضة الإسلامية «الإخوانية» على البلاد والرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، على حين قررت الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة المهدي جمعة في عام 2014 فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون رعاياها في سورية.

وفي بداية أيلول 2015 أعادت تونس فتح قنصليتها العامة في دمشق، حسب بيان صدر حينها عن وزارة الخارجية التونسية.

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 تموز الفائت عن عمر يناهز 93 عاماً، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري في تونس.