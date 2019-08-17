ارتفاع معدل النجاح 25 بالمئة في الأدبي و9 بالمئة في العلمي … وزير التربية لـ«الوطن»: معدلات القبول الجامعي ستكون أقل من العام الماضي

توقع وزير التربية عماد العزب أن معدلات القبول الجامعي ستكون أقل من المعدلات العام الماضي، معلناً عن ازدياد معدل النجاح في الدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة بنسبة 26 بالمئة في الفرع الأدبي و9 بالمئة في الفرع العلمي مقارنة بالعام الماضي.

وأصدرت وزارة التربية أمس نتائج الدورة التكميلية للشهادة الثانوية فبلغ عدد المتقدمين في الفرعين العلمي والأدبي 95803 طلاب.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد العزب أنه نجح في الفرع العملي في الدورة التكميلية 61691 طالباً من أصل 69503 متقدمين على حين في الفرع الأدبي نجح 22176 طالباً من أصل 26300 متقدم.

ورأى العزب أنه في هذا العام معدلات النجاح في الدورتين الأولى والثانية جيدة على الرغم من حالة الانضباط التي سادت العملية الامتحانية في الدورتين.

وأرجع العزب سبب ارتفاع معدلات النجاح في الدورة التكميلية إلى أن الأسئلة كانت معتدلة ومنطقية إضافة إلى ما لمسه الطلاب من الجدية في الدورة الأولى لهذا العام ما دفعهم إلى التركيز على المراجعة والاهتمام أكثر.

وأضاف: الأمر الآخر أنه في الدورة الأولى كان لدى الطالب عدد كبير من المواد أما في الدورة الثانية فهناك 3 مواد على الأكثر كل ذلك أدى إلى تحقيق نتائج متميزة وارتفاع نسبة النجاح في هذه الدورة على الرغم من تحقيق انضباط بدرجة كبيرة جداً في العملية الامتحانية، مشيراً إلى أن هذه الدورة لم تخل من الضبوط الامتحانية ولكنها كانت أقل بكثير من عدد الضبوط في الدورة الأولى.

وأشار العزب إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر التربوية خلال فترة العيد لإصدار النتائج بغية إعطاء وقت أطول لوزارة التعليم العالي لإصدار معدلات القبول الجامعي.