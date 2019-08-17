برجك اليوم – الأحد 18 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت حزين أو قلق وقد تتصرف بعصبية أو تسرع فاحتفظ بمن تحب ولا تترك بسرعة، فهذه الفترة قد تحمل وعوداً من دون أفعال أو حزن على وعود لا تنفذ وقد تتأجل مواضيع.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار هذه فترة مثالية للارتباط أو للمصالحات أو للتعارف على وجوه جديدة قد تحمل لك الخير وتفتح لك أفقاً جديداً، والأهم أن القلب قد يخفق من جديد إذا كنت خالياً.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران كن حكيماً وجدياً في تعاطيك مع بعض الظروف الطارئة، والأهم أن تنتبه من المحتالين، فقد يخيب أملك في أوضاعك المهنية وتشعر بالظلم أو الغبن الذي يقع على كتفيك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز اليوم تنتعش فيه العواطف والرغبات وأنت مليء بالإرادة الصلبة والعزم، وقد يحمل اليوم لك نقلة نوعية في مجال العاطفة وثقة كبيرة في مجال الأعمال.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب شق طريقك نحو حياة أسعد وأطول وأكثر تفاؤلاً، لأن اليوم للقاءات تمنحها لمن حولك وتتلقاها من محيطك الشخصي والعائلي، فأنت مسؤول عن محيطك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول محطات قد تعاني منها بعض التعب والسبب التأجيل في أمور مالية أو في مواعيد مهمة، وقد تشعر أن حولك تحركاً مقلقاً يحتاج لجهدك وعقلك الواعي لتترجم كل ما تسمع.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت نشيط والكل حولك معتمد عليك ومحتاج لك اليوم، فلا تجعل تأثير العمل الكثير ينعكس على حياتك العائلية والعملية وحتى الصحية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني استفد من تأثيرك الجيد فرصة سعيدة قد تتاح لك، دع قلبك يدلك على الحقيقة، فأنت مقنع وخاصة إذا نظرت إلى الوقائع بدقة وواجهت من أخطأ بشرحك لأخطائه.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول المشكلات الشخصية ليست مجدية فانتبه لأفكارك السلبية واحذر من نقاشات عائلية، فقد تشعر اليوم بالتقصير تجاه أحد المقربين وقد تقلق على صحة أحد أفراد العائلة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لقاء غير منتظر وربما غير مجد، ولكن سوف يسعدك، فأنت تتفاهم مع المحيط، واليوم يبدو لك عادياً وروتينياً ولكن قد تسمع خبراً يبهجك على الصعيد العملي أو الشخصي.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تحاول إيجاد حلول لجميع الأمور الصغيرة المتراكمة بشكل نهائي وسريع، وتحذف الأشياء غير الضرورية وخاصة فيما يتعلق بالمال وتحاول الابتعاد عن الإسراف.