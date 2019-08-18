عين أصابت لاعبي تشرين

يبدو أن عيناً أصابت لاعبي تشرين الذين يشاركون مع المنتخبات الوطنية فتعرضوا لإصابات واللافت أن جميع الإصابات تعرضوا لها مع المنتخبات وليس مع النادي وإصابات بعضهم يحتاج علاجها لوقت طويل وبالتالي فإن معاناة فرق النادي ستزداد لأن الموسم الكروي اقترب ولم يعد يفصلنا عنه وقت طويل ويتساعد اتحاد الكرة مع النادي في علاج اللاعبين.

فيوم السبت الماضي تعرض لاعب رجال تشرين ومنتخب الشباب محمد العبو لإصابة في الغضروف سيغيب بسببها عن الملاعب زهاء الشهر بالإضافة لفترة التأهيل وهذا يعني أنه لن يستطيع اللحاق بالمباريات الأولى لفريقه في الدوري، كما تعرض لاعب منتخب الناشئين أنيس قاسم لإصابة بالكاحل خلال مباراة المنتخب مع شباب الوحدة التي أقيمت استعداداً لتصفيات كأس آسيا للناشئين التي تقام بالفترة من 18 ولغاية 22 أيلول القادم حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات عمان وباكستان والسعودية التي تستضيف مباريات المجموعة في مدينة الدمام.

وكان لاعب منتخبي الرجال والأولمبي كامل حميشة قد تعرض لإصابة في قدمه أثناء التمرين مع منتخب الرجال قبل السفر بيوم واحد إلى الهند للمشاركة بدورة نهرو وبدأ منذ أيام بالتدريب بشكل منفرد كما تعرض اللاعب نعيم غزال لإصابة مع المنتخب الأولمبي منذ عدة أشهر وهي قطع في الرباط الصليبي ولم يشف منها حتى الآن وأيضاً أصيب اللاعب أحمد حاتم أثناء وجوده مع منتخب الشباب وسيغيب نحو ستة أشهر.

من جهة ثانية أجرى اللاعب علي بشماني عملاً جراحياً بعد إصابته بالتمرين مع فريقه تكلل بالنجاح وسيغيب زهاء الشهر عن الملاعب.