الدوري الأوروبي أمس

اختتمت أمس مباريات المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز بلقاء تشيلسي وليستر الذي انتهى إلى التعادل بهدف لمثله.

وسبقتها مباراة شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس التي انتهت إلى فوز شيفيلد بهدف نظيف.

وكانت أبرز مباريات الجولة جرت في وقت متأخر يوم السبت بين مانشستر سيتي وتوتنهام وانتهت بالتعادل 2/2.

في الدوري الإسباني لعب في وقت متأخر أمس إسبانيول مع إشبيلية وبيتيس مع بلد الوليد وأتلتيكو مدريد مع خيتافي على حين انتهت المباراة المبكرة بين ألافيس وليفانتي إلى فوز ألافيس بهدف أبيض.

وفي وقت متأخر يوم السبت خسر ليغانيس أمام أوساسونا بهدف وتعادل فياريــال مع غرناطة 4/4 وفاز مايوركا على إيبار 2/1 وتعادل فالنسيا مع سوسيداد بهدف لمثله على حين افتتح الريـال الدوري بالفوز على سيلتا فيغو 3/1 بعد خسارة برشلونة أمام بلباو بهدف.

في الدوري الألماني اختتمت أمس مباريات الجولة الأولى في وقت متأخر بلقاء يونيون برلين مع لايبزيغ على حين انتهت المباراة المبكرة بين فرانكفورت وهوفنهايم إلى فوز الأول بهدف وحيد.

وكان غلادباخ قد تعادل مع شالكه صفر/صفر في المباراة المتأخرة يوم السبت.

في الدوري الفرنسي ولحساب المرحلة الثانية لعب في وقت متأخر أمس رين مع سان جيرمان بينما انتهت المباراتان المبكرتان بالنتيجتين التاليتين: سانت إيتيان × بريست 1/1، ريمس × ستراسبورغ صفر/صفر، وفي مباريات السبت خسر نيم أمام نيس 1/2 وفاز إيميان على ليل بهدف وتولوز على ديجون بالنتيجة ذاتها وميتز على موناكو 3/صفر وتعادل بوردو مع مونبيلييه 1/1 ونانت مع مرسيليا صفر/صفر.