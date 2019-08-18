5.5 مليارات ليرة رواتب تأمينية قبضها 36 ألف مستفيد في 6 أشهر في حماة

بيَّنَ مدير فرع التأمينات الاجتماعية بحماة حاتم الحموي لـ«الوطن» أن كتلة الرواتب والتعويضات التأمينية التي صرفها الفرع للمتعاملين معه بلغت 5.5 مليارات ليرة خلال نصف العام الجاري فقط، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدمها الفرع 36309 مستفيدين.

وأشار الحموي إلى وجود 1879 تعويضات شيخوخة ووفاة وإصابات عمل وتسريح صحي، وبلغ عدد إصابات العمل 586 إصابة، منها 75 إصابة مباشرة أثناء الدوام الرسمي، كما تم تسجيل 511 إصابة عمل مهنية بأمراض مختلفة منها فتق نواة لبية وأمراض مزمنة، وتندرج في القانون الداخلي للمؤسسة.

وعن أبرز الصعوبات التي تواجه العمل لفت الحموي إلى ضيق موقع أرشيف الأضابير للعمال المؤمنين لدى الفرع وقلة عدد الموظفين العاملين في برنامج الأرشفة الضوئية.

ومع ذلك – قال الحموي- لقد تم أرشفة ملفات 38 ألف عامل، والعمل مستمر بوتيرة عالية في هذا البرنامج.

وأكد الحموي أن إقبال أرباب العمل على تسجيل العاملين بمنشآتهم الخاصة كان جيداً هذا العام، حيث تم تسجيل 3978 عاملاً، تسجيلاً جديداً، فيما يبلغ عدد عمال القطاع الخاص الكلي المسجلين لدى التأمينات 20595 عاملاً، وعدد المنشآت الخاصة الكلي في المحافظة 12879 منشأة.

وأما عدد الشركات المسجلة والمشتركة في هذا العام فبلغ 2052 وهذا مؤشر مهم على تطور القطاع الصناعي الخاص بالمحافظة وتعافي الاقتصاد الوطني رغم سنوات الحرب ومنعكساتها على العملية الإنتاجية ليس في حماة وحسب وإنما في عموم البلد.

وعن القطاع العام بيَّنَ الحموي أن عدد منشآته في المحافظة 233 منشأة وعدد العاملين المسجلين بالتأمينات حاسوبياً 79788 عاملاً.