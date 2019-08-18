شؤون محلية

84 حادثاً بسبب الدراجات النارية في حماة خلال عطلة العيد

| حماة– محمد أحمد خبازي

الإثنين, 19-08-2019

أكد مدير صحة حماة محمد جهاد عابورة أن مشافي المحافظة الوطنية كانت خلال عطلة العيد على جهوزية تامة لاستقبال أي حالات مرضية أو إسعافية أو طارئة أو حوادث مرورية، موضحاً أن الطواقم الطبية فيها كانت مستنفرة على مدار الساعة للتعامل مع أي حالات تصل للمشافي المجهزة بسائر المستلزمات الضرورية لمعالجة وإنقاذ حياة المرضى.
وبيَّن رئيس مشفى حماة الوطني سليم خلوف لـ«الوطن» أن عدد المصابين بحوادث والذين أسعفوا للمشفى خلال عطلة العيد بلغ 90 مصاباً منهم 20 مصاباً بحوادث سير بسبب الدارجات النارية، و51 نتيجة سقوط من شاهق و14 مصاباً بتسمم أدوية و1 بتسمم مأكولات و1 غرق بالعاصي و3 مصابين مدنيين بشظايا ألغام، وقد قدمت لهم كل العلاجات المطلوبة.
وأوضح رئيس مشفى مصياف الوطني ماهر يونس أن عدد المواطنين الذين راجعوا المشفى خلال عطلة العيد، بلغ 2011 مراجعاً وعدد المقبولين منهم بالأقسام المختلفة 535 مراجعاً، وتم إجراء 89 عملية جراحية مختلفة، بينما بلغ عدد الحوادث أكثر من 50 حادثاً، سببها الدراجات النارية.
وأما عدد المراجعين للمشفى الوطني في سلمية مشفى الشهيد اللواء قيس حبيب فبلغ 1883 مراجعاً، وأوضح رئيس المشفى ناصح عيسي أن عدد المصابين بحوادث مرورية سببها الدراجات النارية بلغ 10، بينما بلغ عدد المصابين بانفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في ريف سلمية الشرقي 10 أيضاً منهم 3 أطفال ارتقوا شهداء، وقدمت الإسعافات الأولية لمعظم المصابين ومنهم من تمت إحالته إلى مشفى حماة الوطني, وأسعف إلى مشفى السقيلبية الوطني 4 مصابين فقط بحوادث دراجات نارية حسب رئيس المشفى عصام هوشة الذي أكد أن الدراجات النارية هي السبب الرئيس بكل الحوادث المرورية التي يرد مصابون فيها للمشفى بشكل دائم وليس خلال عطلة العيد فقط.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 19-08-2019

مئات المدرسين من خارج الملاك لدى تربية درعا لم يحصلوا على أجورهم منذ أكثر من عام … جهاز الرقابة المالية: الموضوع قيد المتابعة والتدقيق

الإثنين, 19-08-2019

زيادة في إصدار جوازات السفر من قبل المغتربين … تزوير وكالات البيوع العقارية أصبح صفراً في دمشق .. وكالات الزواج والطلاق والأمور الإدارية لا يحتاج إلى موافقات خاصة

الإثنين, 19-08-2019

محافظة دمشق تتوعد بالقضاء على «البسطات العشوائية» … ميهوب لـ«الوطن»: تخصيص أماكن بديلة منظمة بعيدة عن التجمعات السكنية

الإثنين, 19-08-2019

القاضي الشرعي الثالث في حمص: لم تردنا حالات زواج «مسيار» … ازدياد في حالات تثبيت الزواج العرفي في المناطق التي كانت خارج السيطرة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock