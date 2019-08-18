84 حادثاً بسبب الدراجات النارية في حماة خلال عطلة العيد

أكد مدير صحة حماة محمد جهاد عابورة أن مشافي المحافظة الوطنية كانت خلال عطلة العيد على جهوزية تامة لاستقبال أي حالات مرضية أو إسعافية أو طارئة أو حوادث مرورية، موضحاً أن الطواقم الطبية فيها كانت مستنفرة على مدار الساعة للتعامل مع أي حالات تصل للمشافي المجهزة بسائر المستلزمات الضرورية لمعالجة وإنقاذ حياة المرضى.

وبيَّن رئيس مشفى حماة الوطني سليم خلوف لـ«الوطن» أن عدد المصابين بحوادث والذين أسعفوا للمشفى خلال عطلة العيد بلغ 90 مصاباً منهم 20 مصاباً بحوادث سير بسبب الدارجات النارية، و51 نتيجة سقوط من شاهق و14 مصاباً بتسمم أدوية و1 بتسمم مأكولات و1 غرق بالعاصي و3 مصابين مدنيين بشظايا ألغام، وقد قدمت لهم كل العلاجات المطلوبة.

وأوضح رئيس مشفى مصياف الوطني ماهر يونس أن عدد المواطنين الذين راجعوا المشفى خلال عطلة العيد، بلغ 2011 مراجعاً وعدد المقبولين منهم بالأقسام المختلفة 535 مراجعاً، وتم إجراء 89 عملية جراحية مختلفة، بينما بلغ عدد الحوادث أكثر من 50 حادثاً، سببها الدراجات النارية.

وأما عدد المراجعين للمشفى الوطني في سلمية مشفى الشهيد اللواء قيس حبيب فبلغ 1883 مراجعاً، وأوضح رئيس المشفى ناصح عيسي أن عدد المصابين بحوادث مرورية سببها الدراجات النارية بلغ 10، بينما بلغ عدد المصابين بانفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في ريف سلمية الشرقي 10 أيضاً منهم 3 أطفال ارتقوا شهداء، وقدمت الإسعافات الأولية لمعظم المصابين ومنهم من تمت إحالته إلى مشفى حماة الوطني, وأسعف إلى مشفى السقيلبية الوطني 4 مصابين فقط بحوادث دراجات نارية حسب رئيس المشفى عصام هوشة الذي أكد أن الدراجات النارية هي السبب الرئيس بكل الحوادث المرورية التي يرد مصابون فيها للمشفى بشكل دائم وليس خلال عطلة العيد فقط.