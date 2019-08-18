القضاء ينظر بـ35 نزاعاً بين التجار حول العلامات التجارية

صرح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب لـ«الوطن» بأنه تم تنظيم 25 ضبطاً عدلياً نتيجة شكاوى أو وجود إشكاليات حول ماركات معينة في الأسواق السورية منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى نهاية شهر تموز الماضي.

كما لفت إلى إحالة 35 دعوى إلى القضاء فيما يخص حماية الملكية والنزاعات بين التجار حول تسجيل العلامات التجارية.

ولفت العزب إلى وصول عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية المحلية المقدمة إلى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية منذ بداية عام 2019 وحتى شهر تموز الفائت إلى 5276 طلباً، على حين وصل عدد طلبات التجديد المحلي المقدمة إلى المديرية خلال الفترة نفسها 3808 طلبات.

كما بلغ عدد طلبات التسجيل الدولي المقدمة إلى المديرية «تسجيل، تجديد، وقوعة» 4301 طلب، ووصل عدد شهادات تسجيل العلامات التجارية الفارقة الصادرة عن مديرية حماية الملكية إلى 4909 شهادات حتى نهاية شهر تموز الماضي.

وبحسب العزب، وصل عدد الاعتراضات المقدمة إلى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية على العلامات المنشورة إلى 257 اعتراضاً، وذلك من بداية العام الحالي 2019 وحتى نهاية شهر تموز، مشيراً إلى نتائج طلبات تسجيل العلامات التجارية المعالجة من تاريخ 26/6/2019 ولغاية 31/7/2019 والتي بلغ مجموعها 1040 طلباً، إذ تمت الموافقة على 517 طلباً، على حين وصل عدد الطلبات المطلــوب فيهــا التمييـز إلى 358 طلباً، أما الطلبات المرفوضة فهي 163 طلباً، على حين أن عدد الطلبات المحفوظة هو طلبان فقط.