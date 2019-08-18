برجك اليوم – الاثنين 19 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تجد نفسك وسط أحداث سعيدة وقرارات حاسمة تغير فيها حياتك وتفرض شروطك، وأفراح تجتاح حياتك تستعيد فيها نشاطك وحيويتك وتعالج أمورك بالكثير من الجرأة والنشاط.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار حاول أن تكون حسن النيات في أسلوب تفكيرك واجتنب كل ما يسيء إليك أو لغيرك، فأنت لن تستفيد شيئاً من إلقاء اللوم على من حولك، فهذا بالتأكيد لن يحل مشكلاتك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران الجهود الجماعية هي الأفضل والتحالفات والتعارف والصداقات تجعلك تشعر بالارتياح والتباهي بإنجازاتك، تزول العراقيل، وقد تفكر بسفر أو بتوظيف مالك، ومواهبك في مكانها المناسب.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز لا تكن متصلباً أو عصبياً ولا ترمِ بسلة حجارة من كلماتك العصبية في وجوه العائلة، فاليوم متعب على المستوى الشخصي لذلك أحذرك من الغيرة أو سوء الظن من دون مبرر.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تحصل اليوم على فرصة ذهبية في مجال العمل استغلها فأنت بحاجة لها، وربما تفكر بسفر مجد أو مكسب مالي أو تجمع يفرحك لذلك اقترب من أشخاص أنت تثق بهم.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت إنسان فعال وتمسك زمام أمورك كما تتمنى وقد تتصالح مع أشخاص أنت تحبهم، فهذه فترة جيدة وقراراتك حسنة وأنت قائد في محيطك بالصوت وبالأوامر.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول اهتم بالتوازن وابتعد عن الخلافات ولا تتضايق من أي تأجيل، واحرص من كلمة عفوية، وضع خططاً لمواجهة ما يحدث بالإقناع والحوار وأنا أنصحك بالتقليل من الصدامات.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني لا تتحمل مسؤوليات ليست من اختصاصك، فزيادة مسؤولياتك الاجتماعية تجعلك مقيداً، فالعمل يأخذ حيزاً كبيراً من اهتماماتك وتوجهاتك، فكثف جهودك لأن الحظوظ مساعدة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول لن تفعل إلا ما تراه مناسباً وحاستك السادسة تلهمك الطريق الصحيح واليوم للتعبير، وربما لقليل من المشكلات ستجد حلولاً لها ولأي موقف يعترضك، فوضح مشاعرك وأفكارك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اليوم تعاني صعوبة في التفاهم مع العائلة أو إزعاجات وقلقاً في العمل، وقد يثار خلاف مادي أو شخصي مع العائلة أو في شراكة، وقد تفكر بكشف جميع الأوراق.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط إذا كنت وحيداً فقد تلتقي بشريك جديد يعطيك الحب والدعم الذي تحتاجه، فاستغل الدبلوماسية والليونة التي تمنحها لك الكواكب في تطوير علاقاتك.