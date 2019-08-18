الخليل: 400 شركة زيادة هذا العام … ترتيبات معرض دمشق الدولي تتصدر أولويات مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء الترتيبات والتحضيرات النهائية لإطلاق الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، والجهود المبذولة من الوزارات والجهات المعنية لإنجاح الدورة على مستوى التنظيم والمشاركات المحلية والخارجية وأجنحة الوزارات ومشاركة القطاعين العام والخاص والأجنحة الدولية والنشاطات الفنية والثقافية المرافقة لأيام المعرض.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل حسبما نقلته صفحة مجلس الوزراء الرسمية «فيسبوك» عن زيادة في عدد الشركات هذه الدورة بمعدل 400 عن العام الماضي، أغلبها من الشركات المحلية، وهذا مؤشر جيد إلى عودة العمل على مستوى مختلف القطاعات في سورية.

وأكد الخليل خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس استكمال الاستعدادات، وانتهاء الأعمال الأساسية اللازمة لانطلاق الدورة القادمة.