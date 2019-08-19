استقالة مدير المنتخب!

قبل نحو 15 يوماً من افتتاح منتخبنا الوطني لمبارياته في التصفيات المزدوجة ولقاء المنتخب الفلبيني فجّر مدير منتخبنا الوطني مفاجآته غير المنتظرة وأعلن عبر «الوطن» قراره النهائي بترك المنتخب وتقديم استقالته فوراً كاشفاً أنه سينقل قراره هذا إلى المكلف بتسيير أمور اتحاد اللعبة سامر ضيا! وكشف الشيخ حسن أنه تعب جداً من أمور المنتخب وأوضاعه وهو سيخص «الوطن» قريباً بتفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع معلناً من العاصمة القطرية الدوحة أنه سيتفرغ إلى عمله هناك كما يجب وهو يتمنى لأسرة منتخبنا الوطني كل التوفيق والنجاح في مسيرته بالتصفيات المزدوجة وإن كانت الأمور صراحة وبحسب رأيه لا تبشر بالخير.

وللشيخ حسن إضافات قوية وتصريحات نارية خاصة لـ«الوطن» ترقبوها في وقت قريب!