سقوط أول للباريسي في الليغ آن … رين يشارك نيس وليون

صدارة ثلاثية سجلتها الجولة الثانية للدوري الفرنسي ليس بينها البطل سان جيرمان الذي سقط على أرض رين في قمة الجولة بهدف مقابل هدفين ليصعد الفائز لمشاركة ليون ونيس الرصيد ذاته (6 نقاط) لكل منهم وكان ليون سجل البداية الأقوى بفوزين و9 أهداف دون رد على حين اكتفى نيس بفوزين متشابهين ومثله رين الذي حقق انتصارين صعبين بفارق هدف وبالمقابل فشلت أندية ديجون ونيم وموناكو بحصد أي نقطة بتلقيها الهزيمة الثانية، والغريب أن فريق الإمارة الذي نجا من الهبوط في الموسم الماضي خسر للمرة الثانية بثلاثية وتعرض أحد لاعبيه للطرد في كليهما.

ثأر سريع

لم ينتظر رين أكثر من أسبوعين حتى حقق الثأر من سان جيرمان بالفوز عليه بهدفين لهدف منزلاً به الهزيمة الأولى هذا الموسم وهي الأسرع له في الليغ آن منذ موسم 2011/2012 عندما خسر مباراته الأولى يومها، والمزعج في الأمر أنه تقدم بالنتيجة بهدف كافاني (36) قبل أن يرد عليه مباي نيانغ وديل كاستيلو بسرعة (44 و48) ولم ترتق محاولات التعديل إلى سمعة البطل المدافع عن لقبه ليغادر ملعب روازون بارك خاسراً للمرة الأولى منذ 2011.

وكان بريست العائد حديثاً إلى الأضواء قريباً من تحقيق مفاجأة بالفوز على أرض سانت إيتيان بعدما تقدم بهدف فوسيرير مع نهاية الشوط الأول إلا أن بوانغا أدرك التعادل متأخراً منقذاً الأخضر من خسارة غير مستحقة خاصة أن فرص أصحاب الأرض بلغت أكثر من ضعف فرص الضيوف.

النتائج الكاملة – الفرنسي 2

ليون * أنجيه 6/صفر، نيم * نيس 1/2، رين * سان جيرمان 2/1، سانت إيتيان * بريست 1/1، ريمس * ستراسبورغ صفر/صفر، تولوز * ديجون 1/صفر، نانت * مرسيليا صفر/صفر، أميان * ليل 1/صفر، بوردو * مونبيلييه 1/1، ميتز * موناكو 3/صفر.

حصيلة

– 4 تعادلات نصفها سلبي مقابل 6 انتصارات منها 5 لأصحاب الأرض و4 بنتائج نظيفة ووحده نيس حقق الفوز خارج ملعبه فشهدت الجولة تسجيل 21 هدفاً منها 3 عبر الجزاء وأهدر بينديتو (مرسيليا) ركلة رابعة.

– 37 بطاقة صفراء رفعها الحكام منها إنذاران في مباراة تولوز * ديجون مقابل 10 صفراوات و3 حمراوات في مباراة نيم * نيس فطرد بيريانكون (نيم) وسوماري (ليل) وأغويلار (موناكو) بالحمراء المباشرة على حين طرد كولي (نيس) وبابلو مارتينيز (نيم) بالصفراء الثانية.

– تصدر ثنائي ليون موسى ديمبلي وممفيس ديباي لائحة الهدافين برصيد 3 أهداف ويشاركهما حبيب ديالو (ميتز) الرصيد ذاته ويليهم كافاني (سان جيرمان) وأوسيمين (ليل) بهدفين.