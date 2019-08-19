اليوم افتتاح دورة الوفاء والولاء

تحت رعاية الدكتور محمد شريتح أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية تنطلق اليوم مباريات دورة الوفاء والولاء التاسعة عشرة التي يقيمها نادي تشرين سنوياً بمناسبة ذكرى انتخاب الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية.

وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى منتخب شباب سورية والكرامة والوحدة وتشرين والثانية حطين وجبلة والشرطة والاتحاد وتقام اليوم مباراتان ضمن المجموعة الثانية الأولى في جبلة وتجمع جبلة مع الاتحاد والثانية في اللاذقية ويلتقي فيها حطين مع الشرطة.

ويلتقي غداً الأربعاء في جبلة الوحدة مع الكرامة وفي اللاذقية منتخب الشباب مع تشرين, وتقام مباريات جبلة في ملعب البعث الساعة الخامسة عصراً ومباريات اللاذقية في استاد الباسل في التاسعة مساء, ويسبق لقاء منتخب الشباب وتشرين غداً الأربعاء حفل افتتاح الدورة.

يقود المباريات حكام من اللاذقية وطرطوس ويشرف عليهم رئيس اللجنة الفرعية للحكام في اللاذقية الحكم تميم يونس والحكم الدولي السابق محسن بسمة.

وسيحضر مباريات الدورة مدرب منتخبنا الوطني للرجال الكابتن فجر إبراهيم وأنهت اللجنة التنفيذية في اللاذقية واللجنة المنظمة كل الإجراءات اللازمة لإنجاح الدورة وتم وضع جدول للفرق لإجراء تمارينها في المدينة الرياضية كما تم تأمين حجوزات الفرق المشاركة في الفنادق.

وستحظى الدورة هذا العام بمتابعة واهتمام كبيرين بسبب الميركاتو الساخن الذي فاق كل التصورات من حيث المبالغ المالية التي دفعت للاعبين وهي فرصة للجمهور حتى يتعرف عليهم ويعرف أن كانوا يستحقون هذه المبالغ أو أنها مبالغ فيها ولا بد من وضع ضوابط لها.

وكان الوثبة قد أحرز لقب الدورة الأخيرة بعد فوزه على الاتحاد في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف، ويعتبر تشرين أكثر الفرق فوزاً بالدورة حيث فاز أربع مرات أعوام 2001 و2003 و2005 و2013 يليه حطين بثلاثة مرات أعوام 2006 – 2008 – 2015 والفيصلي الأردني مرتين عامي 2002 و2009 والكرامة فاز مرتين 2010 و2017 ومرة لكل من الزوراء العراقي عام 2004 وللجهراء الكويتي عام 2007 والمجد عام 2011 ومنتخب الشباب 2012 والمحافظة 2014 وللاتحاد عام 2016 والوثبة 2018.