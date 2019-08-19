حطين عينه على اللقب الرابع لدورة الوفاء والولاء

يبحث حطين عن لقبه الرابع في دورة الوفاء والولاء التي ينظمها جاره تشرين، ويدخل الحوت منافسات البطولة وعينه على اللقب بقيادة مدربه حسين عفش متسلحاً بنجوم الدوري السوري الذين تم التعاقد معهم وباتوا يشكلون فريقاً مرعباً لمنافسيهم.

حطين اليوم يواجه الشرطة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما جبلة والاتحاد، مدرب حطين حسين عفش صرح أن الدورة فرصة ثمينة لفريقه للوقوف على المستوى الفني للاعبيه مع بدء الانسجام بفرض نفسه بين اللاعبين القادمين من عدة أندية وقال: الدورة هي تجارب للاعبين وفق خطط مدروسة وإعداد الفريق بشكل مثالي للدوري الممتاز وبالتأكيد النتائج الجيدة ترفع من الروح المعنوية للفريق والجهاز الفني والجمهور لمواصلة العمل، وتمنى العفش من جمهور حطين الصبر على لاعبيه ومنحهم الفرصة وعدم استعجال الفوز، وكرة القدم إضافة للفنيات بحاجة لثلاثة عناصر ضرورية هي «الوقت والصبر والمحبة» وعلينا جميعاً التكاتف ليكون حطين كما نتمناه ونعمل له.

ويلتقي حطين ضمن دورة تشرين الكروية الاتحاد يوم الخميس في مواجهة من العيار الثقيل للحوت ومدربه العفش ابن الاتحاد لاعباً ومدرباً حيث يبحث الحوت في اللقاء لحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي مبكراً على حين يختتم مبارياته بالدور الأول بمواجهة جبلة في سهرة كروية للجيران مساء السبت القادم. وعلمت «الوطن» أن حطين قد نجح بالتعاقد مع اللاعبين الدوليين تامر حاج محمد وحسين جويد وسبق له التعاقد مع عدد من نجوم الدوري السوري بناء على طلب العفش، واللاعبون هم: حسام بوادقجي وعبد الرزاق الحسين ورضوان قلعجي وحسين شعيب وعز الدين عوض ورأفت مهتدي والحارس شاهر الشاكر وفهد اليوسف لنصف موسم إلى جانب اللاعبين هادي منون ومحمد نعنوع في حراسة المرمى، وكل من نور غريب ومصطفى جنيد ومروان زيدان وزين خديجة ووسيم نبهان وإبراهيم بغدادي وحسن أبو كف وحمود الحمود وبطرس فيوض وخالد كوجلي والعائدين أحمد ديب ومارديك مردكيان وبلال حسن.

على حين يتألف الجهاز الفني والإداري لحطين من حسين عفش مديراً فنياً للفريق وأنس صابوني مدرباً مساعداً ومحمود كركر مدرباً للحراس وهشام عابدين مديراً للفريق والدكتور زيد حسينو إدارياً وعماد سيو معالجاً ومجد إسماعيل منسقاً إعلامياً وإحصاء ومازن رمة ومحمد الأشتر مسؤولين للتجهيزات.

وبعيداً عن الأرقام المالية المرتفعة التي دفعت وقيمتها الحقيقية التي لم يتم التصريح بها فإن نادي حطين يعتبر هذا الموسم أكثر الأندية تعاقداً حيث جذب عدداً من نجوم دورينا بمبالغ لم يسبق له أن دفعها وتحدث الكثير من الصفحات والمواقع عن أنها الأعلى بتاريخ الدوري السوري.